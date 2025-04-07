Пари можуть зблизитися, а ті, хто в пошуку, матимуть більше можливостей для цього. Не завадить цими дняти також трохи розважитися. А що буде саме з вашим знаком Зодіаку – читайте у гороскопі від People на 24 Каналі.
Дивіться також У кого зі знаків зодіаку до кінця ретроградного Меркурія відбудуться серйозні зміни у житті
Чоловічий гороскоп на тиждень з 7 до 13 квітня 2025 року
- Овен (20 березня – 19 квітня).Зверніть увагу на стосунки. Це чудовий час для тих, хто прагне зробити наступний крок. Варто обговорити, як ви можете розвиватися в довгостроковій перспективі, а також привнести у ваші стосунки більше пристрасті та сміху. Швидка подорож може принести велике щастя в цей час. Незабаром ви також можете почути хороші новини від друга.
- Телець (19 квітня – 20 травня).Тиждень буде особливо повільним, але все ж можуть відбутися певні зміни у вашій рутині та обов'язках. Може змінитися баланс між роботою й особистим життям. Наприклад, ви можете завершити проєкт або залишити одну роботу, щоб перейти на іншу. Також є ймовірність, що на столі може з'явитися більший достаток. Винагорода за вашу наполегливу працю може наповнити ваші кишені.
- Близнюки (20 травня – 20 червня).Ви, швидше за все, відчуєте себе сповненими енергії й пристрасті. Ви можете зосередитися на бажаннях свого серця. Це чудовий період, щоб зосередитися на знайомствах, якщо ви самотні. Хтось може полонити ваше серце і зачарувати вас своєю хімією. Пари також можуть дати значущу обіцянку, пов'язану з коханням. Творчі проєкти, самовираження чи хобі – все це може принести велике щастя зараз.
- Рак (20 червня – 22 липня).Цей тиждень і наступний можуть принести додаткову увагу до вашого домашнього життя. Також здається, що хтось за лаштунками допомагає вам рухатися вперед, змушуючи вас радіти новинам. Можливо, ви зробите зміни в будинку, або натомість станете учасником якогось особливого моменту зі своєю сім'єю. Ваше серце, швидше за все, наповнять приємні емоції, нехай навіть вони будуть трохи ностальгічними.
- Лев (22 липня – 22 серпня).Буде бажання відкрити свій розум і прийняти почуття спонтанності. Тиждень може принести можливість поїхати у подорож, можливо, з другом, кудись недалеко. Ви також можете зосередитися на інтелектуальних заняттях, інвестувати, почати роботу над книгою або відшліфувати пропозицію. Майте на увазі, що зараз варто просити про послуги – їх вам нададуть.
- Діва (22 серпня – 22 вересня).Варто трохи більше зосередитися на фінансових питаннях. Є невелика ймовірність, що потік доходів зміниться або припиниться, але зірки схиляються більше на вашу користь. Ви можете почути про нову пропозицію щодо роботи. Цілком ймовірно, що ця можливість може сприяти зростанню вашої кар'єри й популярності. Якщо ви без роботи, зараз саме час діяти.
Що Всесвіт приготував для вашого знака Зодіаку – дивіться у цьому чоловічому гороскопі / Фото freepik
- Терези (22 вересня – 22 жовтня).Цей тиждень і наступний можуть стати найважливішими періодами року для вас. Ви опинитеся в центрі уваги, і, швидше за все, будете відчувати себе натхненними. Можливо, з'явиться більше можливостей вийти за межі зони комфорту, щоб охопити ширшу життєву перспективу. Удача на вашому боці, тому подумайте, як ви можете прийняти більше пригод і ризикувати. Вірте в себе, і ви досягнете більшого, ніж могли собі уявити.
- Скорпіон (22 жовтня – 21 листопада).Цього тижня ви не будете гасати на всіх парах, але це нормально. Вам потрібно зробити крок назад, відпочити й перезарядитися. Чим більше ви будете занурюватися в тишу, тим більше зможете поліпшити свій настрій. Дехто може працювати над проєктом за лаштунками, але багато хто буде відчувати, що потребує більше часу для сну. А ще цього тижня можуть з'явитися приємні новини, пов'язані з матеріальними питаннями, наприклад про погашення боргу.
- Стрілець (22 листопада – 21 грудня).Цього тижня відчуватиметься повільний темп життя, але у вас буде більше часу для розваг і сміху. Варто більше зосередитися на бажанні відчувати любов і задоволення. Ваші зв'язки зараз можуть принести вам радісні новини й несподівані прориви в несподіваних напрямках. Додаткова увага до дружби буде корисною. Також увагу можна спрямувати на професійну мережу, що відкриє перед вами нові можливості.
- Козеріг (21 грудня – 19 січня).Цей і наступний тижні посилять вашу увагу до професійного життя. Може з'явитися можливість злетіти вище або рухатися в новому напрямку. Це може бути пов'язано з роботою, яку ви будували в останні місяці. Дехто може здобути підвищення, отримати нову пропозицію роботи або можливість опинитися в центрі уваги. Та це може принести новий набір обов'язків. Якщо ви без роботи або прагнете знайти кращу посаду, саме час діяти.
- Водолій (19 січня – 18 лютого).Особлива увага зараз – руху в нових напрямках, особливо в розширенні особистих і професійних занять. Наприклад, ви можете побачити, що перед вами відкриті нові двері, тож чим більше ви переслідуватимете свіжу перспективу і нову стратегію, тим більше можете отримати благословення зірок. Незабаром ви можете почути приємні новини, пов'язані з романтикою, задоволенням, дітьми або творчістю.
- Риби (18 лютого – 20 березня).Тиждень робить додатковий акцент на вашій потребі працювати разом – або окремо – з основним партнером. Наприклад, якщо ви втягнуті в переговори або врегулювання, то незабаром може бути прогрес. Великі фінансові питання також у центрі уваги, тож можуть надходити або витрачатися значні суми. Все це якось пов'язано з минулим або вашою життєвою ситуацією. Можливо, ви розв'яжете ситуацію, яка затягнулася надовго.