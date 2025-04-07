Пары могут сблизиться, а те, кто в поиске, будут иметь больше возможностей для этого. Не помешает в эти дни также немного развлечься. А что будет именно с вашим знаком Зодиака – читайте в гороскопе от People на 24 Канал.
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Мужской гороскоп на неделю с 7 по 13 апреля 2025 года
- Овен (20 марта – 19 апреля).Обратите внимание на отношения. Это отличное время для тех, кто стремится сделать следующий шаг. Стоит обсудить, как вы можете развиваться в долгосрочной перспективе, а также привнести в ваши отношения больше страсти и смеха. Быстрое путешествие может принести большое счастье в это время. Вскоре вы также можете услышать хорошие новости от друга.
- Телец (19 апреля – 20 мая).Неделя будет особенно медленной, но все же могут произойти определенные изменения в вашей рутине и обязанностях. Может измениться баланс между работой и личной жизнью. Например, вы можете завершить проект или оставить одну работу, чтобы перейти на другую. Также есть вероятность, что на столе может появиться больший достаток. Вознаграждение за ваш упорный труд может наполнить ваши карманы.
- Близнецы (20 мая – 20 июня).Вы, скорее всего, почувствуете себя полными энергии и страсти. Вы можете сосредоточиться на желаниях своего сердца. Это отличный период, чтобы сосредоточиться на знакомствах, если вы одиноки. Кто-то может пленить ваше сердце и очаровать вас своей химией. Пары также могут дать значимое обещание, связанное с любовью. Творческие проекты, самовыражения или хобби – все это может принести большое счастье сейчас.
- Рак (20 июня – 22 июля).Эта неделя и следующая могут принести дополнительное внимание к вашей домашней жизни. Также кажется, что кто-то за кулисами помогает вам двигаться вперед, заставляя вас радоваться новостям. Возможно, вы сделаете изменения в доме, или взамен станете участником какого-то особого момента со своей семьей. Ваше сердце, скорее всего, наполнят приятные эмоции, пусть даже они будут немного ностальгическими.
- Лев (22 июля – 22 августа).Будет желание открыть свой разум и принять чувство спонтанности. Неделя может принести возможность поехать в путешествие, возможно, с другом, куда-то недалеко. Вы также можете сосредоточиться на интеллектуальных занятиях, инвестировать, начать работу над книгой или отшлифовать предложение. Имейте в виду, что сейчас стоит просить об услугах – их вам предоставят.
- Дева (22 августа – 22 сентября).Стоит немного больше сосредоточиться на финансовых вопросах. Есть небольшая вероятность, что поток доходов изменится или прекратится, но звезды склоняются больше в вашу пользу. Вы можете услышать о новом предложении относительно работы. Вполне вероятно, что эта возможность может способствовать росту вашей карьеры и популярности. Если вы без работы, сейчас самое время действовать.
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- Весы (22 сентября – 22 октября).Эта неделя и следующая могут стать важнейшими периодами года для вас. Вы окажетесь в центре внимания, и, скорее всего, будете чувствовать себя вдохновленными. Возможно, появится больше возможностей выйти за пределы зоны комфорта, чтобы охватить более широкую жизненную перспективу. Удача на вашей стороне, поэтому подумайте, как вы можете принять больше приключений и рисковать. Верьте в себя, и вы достигнете большего, чем могли себе представить.
- Скорпион (22 октября – 21 ноября).На этой неделе вы не будете носиться на всех парах, но это нормально. Вам нужно сделать шаг назад, отдохнуть и перезарядиться. Чем больше вы будете погружаться в тишину, тем больше сможете улучшить свое настроение. Некоторые могут работать над проектом за кулисами, но многие будут чувствовать, что нуждаются в большем количестве времени для сна. А еще на этой неделе могут появиться приятные новости, связанные с материальными вопросами, например о погашении долга.
- Стрелец (22 ноября – 21 декабря).На этой неделе будет ощущаться медленный темп жизни, но у вас будет больше времени для развлечений и смеха. Стоит больше сосредоточиться на желании испытывать любовь и удовольствие. Ваши связи сейчас могут принести вам радостные новости и неожиданные прорывы в неожиданных направлениях. Дополнительное внимание к дружбе будет полезным. Также внимание можно направить на профессиональную сеть, что откроет перед вами новые возможности.
- Козерог (21 декабря – 19 января).Эта и следующая недели усилят ваше внимание к профессиональной жизни. Может появиться возможность взлететь выше или двигаться в новом направлении. Это может быть связано с работой, которую вы строили в последние месяцы. Некоторые могут получить повышение, получить новое предложение работы или возможность оказаться в центре внимания. И это может принести новый набор обязанностей. Если вы без работы или хотите найти лучшую должность, самое время действовать.
- Водолей (19 января – 18 февраля).Особое внимание сейчас – движению в новых направлениях, особенно в расширении личных и профессиональных занятий. Например, вы можете увидеть, что перед вами открыты новые двери, так что чем больше вы будете преследовать свежую перспективу и новую стратегию, тем больше можете получить благословение звезд. Вскоре вы можете услышать приятные новости, связанные с романтикой, удовольствием, детьми или творчеством.
- Рыбы (18 февраля – 20 марта).Неделя делает дополнительный акцент на вашей потребности работать вместе – или отдельно – с основным партнером. Например, если вы втянуты в переговоры или урегулирование, то вскоре может быть прогресс. Большие финансовые вопросы также в центре внимания, поэтому могут поступать или тратиться значительные суммы. Все это как-то связано с прошлым или вашей жизненной ситуацией. Возможно, вы решите ситуацию, которая затянулась надолго.