Весняні вібрації вже у повітрі, і це перший тиждень року, коли ми відчуємо, як Всесвіт знову набирає обертів. Прокидаються Меркурій, що керує нашою рутиною та розумом, Венера, яка відповідає за наші стосунки, і Марс, пов'язаний з драйвом.