Напевно, це коштувало йому чималих зусиль, адже він місяцями тренувався, а ще споживав до 8000 калорій на день під час періоду набору маси. І от цікаво, а як він зараз? 24 Канал із посиланням на GQ розповідь і про це.

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Тренування Г'ю Джекмана для підтримки форми

Що робить Г'ю Джекман, коли він не готується до ролі? Чи підтримує він форму? Що ж, ми можемо бачити в інстаграмі його вигляд, тож ми знаємо, що так.

Актор не сидить на місці, і зараз він бере участь в особливому проєкті, який називається "Із Нью-Йорка з любов'ю". Це серія концертів, і участь у ній також вимагає певної фізичної форми.

Ключовим для неї фактором, окрім силових тренувань у спортзалі, Г'ю називає стрибки на скакалці. І це насправді чудова вправа для розвитку спритності, координації та скидання жиру.

Однак Джекман робить це по-своєму. Він виконує дуже складну хореографію у своєму шоу, працюючи з канатом – і це саме те, що він практикував місяцями, і те, що дозволило йому поліпшити своє кардіо і рухливість.

Це не легко і не швидко, і потребує "терпіння, рішучості та повторення". І все ж ви можете взяти з Г'ю приклад і додати цю вправу у свою рутину – просто на трохи простішому рівні.

Ось як тренується зараз 56-річний Г’ю Джекман: дивіться відео thehughjackman

Однією з ключових для Джекмана вправою є саме скакалка: ось відео thehughjackman

Ось переваги стрибків на скакалці:

Покращує здоров'я серцево-судинної системи. Покращує VO2 Max, тобто максимальну кількість кисню, яку ви можете поглинути за певний час.

Працює над координацією, адже ваші ноги й руки працюють в унісон, а це є робота над балансом і координацією.

Допомагає підвищити щільність кісткової тканини. А це має важливе значення для хорошого старіння.

Покращення результатів в інших видах спорту. Наприклад, для бігу скакалка покращує нашу реактивну силу, швидкість та ефективність.

Є позитив і для психічного здоров'я. Скакалка допомагає нам вивільнити ендорфіни, завдяки яким ми відчуваємо себе добре.

До того ж цю вправу можна виконувати будь-де і будь-коли.

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