Наверное, это стоило ему немалых усилий, ведь он месяцами тренировался, а еще потреблял до 8000 калорий в день во время периода набора массы. И вот интересно, а как он сейчас? 24 Канал со ссылкой на GQ рассказ и об этом.

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Тренировка Хью Джекмана для поддержания формы

Что делает Хью Джекман, когда он не готовится к роли? Поддерживает ли он форму? Что ж, мы можем видеть в инстаграме его внешний вид, поэтому мы знаем, что да.

Актер не сидит на месте, и сейчас он участвует в особом проекте, который называется "Из Нью-Йорка с любовью". Это серия концертов, и участие в ней также требует определенной физической формы.

Ключевым для нее фактором, кроме силовых тренировок в спортзале, Хью называет прыжки на скакалке. И это действительно отличное упражнение для развития ловкости, координации и сброса жира.

Однако Джекман делает это по-своему. Он выполняет очень сложную хореографию в своем шоу, работая с канатом – и это именно то, что он практиковал месяцами, и то, что позволило ему улучшить свое кардио и подвижность.

Это не легко и не быстро, и требует "терпения, решимости и повторения". И все же вы можете взять с Хью пример и добавить это упражнение в свою рутину – просто на чуть более простом уровне.

Вот как тренируется сейчас 56-летний Хью Джекман: смотрите видео thehughjackman

Одним из ключевых для Джекмана упражнением является именно скакалка: вот видео thehughjackman

Вот преимущества прыжков на скакалке:

Улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы. Улучшает VO2 Max, то есть максимальное количество кислорода, которое вы можете поглотить за определенное время.

Работает над координацией, ведь ваши ноги и руки работают в унисон, а это работа над балансом и координацией.

Помогает повысить плотность костной ткани. А это имеет важное значение для хорошего старения.

Улучшение результатов в других видах спорта. Например, для бега скакалка улучшает нашу реактивную силу, скорость и эффективность.

Есть позитив и для психического здоровья. Скакалка помогает нам высвободить эндорфины, благодаря которым мы чувствуем себя хорошо.

К тому же это упражнение можно выполнять в любом месте и в любое время.

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