Компанія Ohdoki, яка займається виготовленням секс-іграшок для чоловіків The Handy, провела опитування. Воно свідчить про те, що 76% чоловіків і 59% жінок під час мастурбації думають про своїх колишніх, пише 24 Канал з посиланням на The New York Post.

Дивіться також Чоловік не забрав дружину з аеропорту: його пояснення обурило користувачів мережі

Чому ми думаємо про колишніх

Хвилюватись не варто. Крісті Оверстріт, лікарка та сертифікована сексотерапевтка, зауважила, що фантазії про своїх колишніх можуть мати цілу низку пояснень. І вона детальніше по них пройшлась.

До прикладу, ви самотні та згадуєте колишніх під час мастурбації. Це, за її словами, "може бути здоровим способом згадати те, що було хорошого у стосунках".

Якщо ж ви зараз у стосунках і вас не покидають думки про певну людину під час самовдоволення, то Оверстріт зауважила, що це слід розглядати як позитивну річ. Вона вважає, що це може бути "способом використовувати минулі стосунки для покращення поточних".

Клінічна психологиня та психотерапевтка Памела Стівенсон Конноллі теж поспішила всіх заспокоїти. Вона зауважила, що для деяких людей головним збудником під час мастурбації є думки про сексуальні переживання, які вони мали з колишніми.



Деякі люди досягають збудження лише під час думок про колишніх / Фото lookstudio

Мастурбація проти сексу

Також опитування Ohdoki продемонструвало нам, що 29% респондентів обрали б мастурбацію перед реальним сексом. Якщо точніше, то йдеться про 31% чоловіків і 26% жінок.

Деякі люди можуть вважати мастурбацію приємнішою за секс, тому що вони можуть знайти свою власну "золоту середину" – вони знають, що їм подобається, а що ні,

– підкреслила Джемма Найс, тренерка з питань сексу та стосунків.

За її словами, під час мастурбації ритм, темп і сила натиску у ваших руках. І це дозволяє "досягти неймовірно інтенсивних оргазмів", адже людина сама знає, чого вона хоче, і знає, що для цього потрібно зробити.

Водночас Найс констатувала, що налягання на мастурбацію може мати негативний вплив на якість сексу з партнером. І тут немає нічого дивного, адже ви можете звикнути до своєї техніки, через що дотики партнера не приноситимуть достатньо задоволення.

Це цікаво Блогерка-мільйонниця спіймала коханого на зраді: його спалив популярний серед дівчат продукт

Найс наголосила, що "мастурбація не повинна замінювати зв'язок". І якщо вже таке стається, то це ознака того, що вам необхідна більш відкрита комунікація. І це стосується не лише спальні.