Дуже важлива цифра для формування рельєфного преса: який відсоток жиру має бути в організмі
- Для видимого преса у чоловіків оптимальна кількість жиру в організмі складає 12%, але для рельєфних кубиків потрібна інша цифра.
- Зниження відсотка жиру в організмі можна досягнути через силові тренування, збільшення білків та здорових жирів у дієті, достатній сон та уникнення солодких напоїв.
Якщо у вас забагато жиру в організмі, це створює більші ризики розвитку проблем зі здоров'ям. Але і якщо замало – це теж недобре, навіть небезпечно.
Скільки ж того жиру має бути, щоб показалися м'язи преса, і не було негативного впливу на здоров'я? Розповідає 24 Канал із посилання на GQ.
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Який відсоток жиру потрібен, щоб ваші м'язи преса були видимими
Задля побудови рельєфного преса потрібно правильно харчуватися та тренуватися, добре спати й навіть регулювати свій рівень стресу. Звісно, не всі люди однакові й не всім потрібно одне й те саме, але для всіх важливо звертати увагу на відсоток жиру в організмі.
У чоловіків оптимальна кількість жиру в організмі, щоб прес був видимим, – 12% від маси тіла. Можна й 15%, тоді теж ви побачите свої м'язи, але для рельєфних кубиків доведеться довести до 10%, навіть до 8% чи 6%.
Тільки у жодному разі не нижче 6%. Це може бути небезпечно, спричинити гормональні проблеми, погано вплинути на імунну систему, знизити працездатність та призвести до дефіциту поживних речовин.
Якщо ви хочете зменшити відсоток жиру в організмі, треба діяти за чітким планом упродовж тривалого часу. Доведеться втрачати від половини до цілого кілограма ваги на тиждень. Healthline рекомендує ось такі кілька речей, які ви маєте робити для цього:
- Силові тренування. Вони сприяють нарощуванню м'язової маси, а м'язи спалюють більше калорій для функціонування.
- Більше білків та здорові жири. Така дієта може допомогти зменшити відсоток жиру, бо дає відчуття ситості, покращує метаболізм і збільшує здатність організму спалювати калорії.
- Сон. Спати треба достатньо, бо недосипання впливає на гормони, збільшує відчуття голоду та ризик переїдання.
- Геть солодкі напої. Споживання цукру у напоях є одним із найгірших способів, і дуже заважає схуднути та спалити жир.
- Кардіотренування та HIIT. У поєднанні з силовими вони дадуть вам більше шансів спалити жир, а також поліпшити витривалість і фізичну форму.
- Втрачати вагу та жир поступово. Це збільшує шанси на те, що ви збережете результат і не наберете вагу знову.
Регулювати відсоток жиру нелегко, як і підтримувати його. Але ж ви хочете мати гарні й міцні м'язи преса? Тоді докладайте зусиль.