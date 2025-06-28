Дуже важлива цифра для формування рельєфного преса: який відсоток жиру має бути в організмі

Якщо у вас забагато жиру в організмі, це створює більші ризики розвитку проблем зі здоров'ям. Але і якщо замало – це теж недобре, навіть небезпечно.

Скільки ж того жиру має бути, щоб показалися м'язи преса, і не було негативного впливу на здоров'я? Розповідає 24 Канал із посилання на GQ.

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Який відсоток жиру потрібен, щоб ваші м'язи преса були видимими

Задля побудови рельєфного преса потрібно правильно харчуватися та тренуватися, добре спати й навіть регулювати свій рівень стресу. Звісно, не всі люди однакові й не всім потрібно одне й те саме, але для всіх важливо звертати увагу на відсоток жиру в організмі.

У чоловіків оптимальна кількість жиру в організмі, щоб прес був видимим, – 12% від маси тіла. Можна й 15%, тоді теж ви побачите свої м'язи, але для рельєфних кубиків доведеться довести до 10%, навіть до 8% чи 6%.

Тільки у жодному разі не нижче 6%. Це може бути небезпечно, спричинити гормональні проблеми, погано вплинути на імунну систему, знизити працездатність та призвести до дефіциту поживних речовин.

Якщо ви хочете зменшити відсоток жиру в організмі, треба діяти за чітким планом упродовж тривалого часу. Доведеться втрачати від половини до цілого кілограма ваги на тиждень. Healthline рекомендує ось такі кілька речей, які ви маєте робити для цього:

Скільки жиру має бути в організмі та що робити, щоб відрегулювати його відсоток / Фото wayhomestudio@freepik

Силові тренування. Вони сприяють нарощуванню м'язової маси, а м'язи спалюють більше калорій для функціонування.

Вони сприяють нарощуванню м'язової маси, а м'язи спалюють більше калорій для функціонування. Більше білків та здорові жири. Така дієта може допомогти зменшити відсоток жиру, бо дає відчуття ситості, покращує метаболізм і збільшує здатність організму спалювати калорії.

Така дієта може допомогти зменшити відсоток жиру, бо дає відчуття ситості, покращує метаболізм і збільшує здатність організму спалювати калорії. Сон. Спати треба достатньо, бо недосипання впливає на гормони, збільшує відчуття голоду та ризик переїдання.

Спати треба достатньо, бо недосипання впливає на гормони, збільшує відчуття голоду та ризик переїдання. Геть солодкі напої. Споживання цукру у напоях є одним із найгірших способів, і дуже заважає схуднути та спалити жир.

Споживання цукру у напоях є одним із найгірших способів, і дуже заважає схуднути та спалити жир. Кардіотренування та HIIT. У поєднанні з силовими вони дадуть вам більше шансів спалити жир, а також поліпшити витривалість і фізичну форму.

У поєднанні з силовими вони дадуть вам більше шансів спалити жир, а також поліпшити витривалість і фізичну форму. Втрачати вагу та жир поступово. Це збільшує шанси на те, що ви збережете результат і не наберете вагу знову.

Регулювати відсоток жиру нелегко, як і підтримувати його. Але ж ви хочете мати гарні й міцні м'язи преса? Тоді докладайте зусиль.