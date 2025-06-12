То що робити, якщо ви не любите силові вправи чи не відчуваєте мотивації до них, хоча хотіли б? Треба навчити себе відчувати задоволення від тягання заліза – а як, розповість 24 Канал із посиланням на GQ.

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Що робити, щоб привчити себе до силових тренувань

Ключ до того, щоб полюбити тягати залізо, в тому, щоб трохи обдурити свій розум. Він має знайти позитивні емоції у вашій рутині. І ось як цього досягти.

Застосуйте правило 80 – 20. Організуйте у своїх тренуваннях такий простий баланс: 80% вправ, які вам подобаються, і 20% із вагою. Тоді навіть якщо ви не хочете займатися силовими вправами, ви будете мотивовані ходити в спортзал. Простіше кажучи, поєднуйте тягання заліза з улюбленими вправами, і ви будете почуватися набагато більш захопленим та мотивованим.

Організуйте у своїх тренуваннях такий простий баланс: 80% вправ, які вам подобаються, і 20% із вагою. Тоді навіть якщо ви не хочете займатися силовими вправами, ви будете мотивовані ходити в спортзал. Простіше кажучи, поєднуйте тягання заліза з улюбленими вправами, і ви будете почуватися набагато більш захопленим та мотивованим. Трішечки ігноруйте тренера. Він може віддавати перевагу саме вправам із вагою, але вони ж не подобаються вам. Якщо це так, ви ж можете брати до уваги лише деякі з порад тренера. Але робіть це з розумом: краще не відкидати, а трохи збільшити час на вправи з вагою, які вам більше подобаються, і зменшити для тих, які не подобаються. Звичайно, вашому тренеру це не сподобається, але це точно кращий варіант, ніж просто закинути займатися з залізом.

Що робити, якщо ви не любите силові вправи, але хотіли б? Маємо кілька порад / Фото freepik