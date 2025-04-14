Які годинники носив Ілон Маск і чому він зараз їх не любить
- Ілон Маск носив кілька відомих моделей годинників, як-от TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph та Audemars Piguet Royal Oak.
- Утім, зараз цей мільярдер рідко використовує годинники, про що свідчать безліч його фото. Причина точно не відома, але є певні цікаві припущення.
Насправді ми доволі рідко бачимо Ілона Маска з годинником на руці. Але все ж кілька екземплярів він вдягав, і їх ідентифікували.
Цікаво, що експонати годинникової колекції Маска здатні розповісти про цього мільярдера? 24 Канал напише про це із посиланням на GQ.
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Цікавинки про Ілона Маска та його годинники
Коли ми уявляємо годинники найбагатших чоловіків світу, яким є й Ілон Маск (попри всі його скандальні дії та заяви), то природно думаємо про дорогі матеріали, оздоблення дорогоцінним камінням, унікальні складні механізми, індивідуальні дизайни тощо. Та правда в тому, що не всі багатії мають пристрасть до годинників.
Статки Ілона Маска коливаються навколо трьох сотень мільярдів доларів, тож, звісно, він має необмежений бюджет на придбання будь-якого годинника. Однак у засновника Tesla, SpaceX і xAI навіть навряд чи є кілька, які можна вважати колекцією. Адже ми не бачимо його з годинником на зап'ясті вже багато років.
Але ми знаємо, які моделі він носив у 2000-х, і це кілька досить респектабельних екземплярів, які заслуговують на нашу увагу.
Ось ці годинники є в Ілона Маска / Дивіться фото виробників
- TAG Heuer Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph. Його раніше Маск неодноразово носив. Як ви бачите з назви, це співпраця виробника з компанією SpaceX, що вилилося у силует космічної ракети на циферблаті та задній кришці. Це лімітована серія, яку TAG Heuer представив у 2012 році на честь 50-річчя польоту американського астронавта Джона Гленна в космос.
- Audemars Piguet Royal Oak. Це революційна модель, яка змінила правила гри в індустрії, відколи її представили в 1970-х роках. Культова модель, розроблена легендою Жеральдом Гентою. Звичайно, ми не порівнюємо його з власником X, адже ніяк не зможемо відійти від того, наскільки суперечливим є цей персонаж, але й не можемо не визнати, що Ілон Маск мав і втілював блискучі ідеї та змінив наше сьогодення.
- Richard Mille RM 029. У 2011 Річард Мілле представив яскраву модель 029 у сталевому корпусі та зі скелетонізованим механізмом, який чомусь привернув увагу гендиректора Tesla.
- Omega Seamaster Aqua Terra. Для людини, одержимої подорожами в космос, логічно було б мати Speedmaster, адже він був першим годинником, доставленим на Місяць. Але Маск обрав іншу модель – Seamaster з 2000-х. Це класичний годинник для дайвінгу, водонепроникний до 150 метрів. З іншого боку, було б цікаво випробувати його на Марсі.