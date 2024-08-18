Еванс працює в Лондоні юристом, тож корпоративні обіди, вечері та коктейлі є певною частиною його роботи. У 20 років він не дуже переймався цим, але у 40 почав усвідомлювати, що потрібен більш здоровий спосіб життя.

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Чоловік змінив спосіб життя після 40 і відчутно схуд за 18 тижнів

Друг порекомендував Джонатану спортзал, і він туди пішов. Він знав, що потребує дисципліни й відповідальності, адже розумів, що високий відсоток жиру в організмі здолати буде непросто.

Це стало для мене справжнім поштовхом і допомогло мотивувати мене. Це дало мені конкретну цифру і допомогло зрозуміти, де я перебуваю і куди хочу рухатися. Мені дуже потрібна була ця чітка мета,

– пояснив Еванс.

Чоловік каже, йшов у спортзал, думаючи, що все знає. Та коли, наприклад, вперше почав підтягуватися, тренер здивувався (мовляв, що ти, в біса, робиш) і показав правильний спосіб.

Тоді я ледве зміг підтягнутися 1 раз. Але це був правильний спосіб, і тепер, коли я потренувався, я без проблем підтягуюся з 44-кілограмовою гирею на талії,

– каже Джонатан.

Така ж історія була і з дієтою. Чоловік переважно їв те, що хотів (як-от пластівці й тости на сніданок) і вважав, що це здорова їжа. Та довелося зробити стійкі зміни в раціоні: передовсім відмовитися від вуглеводів і скоротити кількість жирів.

Тепер на сніданок я можу з'їсти яйце пашот із пластівцями чилі для аромату. На обід – курка з салатом, а ввечері – овочі, броколі або гриби,

– розповів Еванс.

Звісно, вуглеводами швидко наїдаєшся, тож чоловік переживав, що коли перестане їх їсти, то буде ходити голодним. Але він знайшов правильну кількість овочів, яка дає відчуття ситості. Увага до харчування стала частиною його фітнес-режиму.

У 40 років Джонатан почав усвідомлювати, що йому потрібен більш здоровий спосіб життя / Фото Men's Health

Але ключовим фактором для режиму є послідовність. Джонатан робив 3 годинні тренування з важкою вагою на тиждень. Також щотижня – 2 годинних кардіо. І 10 000 кроків на день.

У підсумку виклик самому собі окупився. Вже через 2 тижні він почав бачити різницю, втрачати вагу. Перші успіхи дали поштовх до того, щоб побачити, як далеко чоловік зможе зайти.

Я навчився бути чесним із собою і з тренером, тому що тільки так я міг вдосконалюватися. За 18 тижнів я втратив 15 кілограмів і знизив відсоток жиру в організмі з 32 до трохи більш як 14,

– радіє він.

Звісно, довелося відносити всі костюми до кравця, оскільки форма тіла змінилася, але це невелика біда. Адже значення досягнення перевершує усі незручності.