Эванс работает в Лондоне юристом, поэтому корпоративные обеды, ужины и коктейли являются определенной частью его работы. В 20 лет он не очень занимался этим, но в 40 он начал понимать, что нужен более здоровый образ жизни.

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Мужчина изменил образ жизни после 40 и ощутимо похудел за 18 недель

Друг порекомендовал Джонатану спортзал, и он туда пошел. Он знал, что нуждается в дисциплине и ответственности, ведь понимал, что высокий процент жира в организме одолеть будет непросто.

Это стало для меня настоящим толчком и помогло мотивировать меня. Это дало мне конкретную цифру и помогло понять, где я нахожусь и куда хочу двигаться. Мне очень нужна была эта четкая цель,

– объяснил Эванс.

Мужчина говорит, шел в спортзал, думая, что все знает. Но когда, например, впервые начал подтягиваться, тренер удивился (мол, что ты, к черту, делаешь) и показал правильный способ.

Тогда я еле смог подтянуться 1 раз. Но это был правильный способ, и теперь, когда я потренировался, я без проблем подтягиваюсь с 44-килограммовой гирей на талии,

– говорит Джонатан.

Такая же история была и с диетой. Мужчина преимущественно ел то, что хотел (например хлопья и тосты на завтрак) и считал, что это здоровая пища. Но пришлось сделать устойчивые изменения в рационе: прежде всего отказаться от углеводов и сократить количество жиров.

Теперь на завтрак я могу съесть яйцо пашот с хлопьями чили для аромата. На обед – курица с салатом, а вечером – овощи, брокколи или грибы,

– рассказал Эванс.

Конечно, углеводами быстро наедаешься, поэтому мужчина переживал, что когда перестанет их есть, то будет ходить голодным. Но он нашел правильное количество овощей, которое дает ощущение сытости. Внимание к питанию стало частью его фитнес-режима.

В 40 лет Джонатан начал осознавать, что ему нужен более здоровый образ жизни / Фото Men's Health

Но ключевым фактором для режима является последовательность. Джонатан делал 3 часовые тренировки с тяжелым весом в неделю. Также еженедельно – 2 часовых кардио. И 10 000 шагов в день.

В итоге вызов самому себе окупился. Уже через 2 недели он начал видеть разницу, терять вес. Первые успехи дали толчок к тому, чтобы посмотреть, как далеко мужчина сможет зайти.

Я научился быть честным с собой и с тренером, потому что только так я мог совершенствоваться. За 18 недель я потерял 15 килограммов и снизил процент жира в организме с 32 до чуть более 14,

– радуется он.

Конечно, пришлось относить все костюмы к портному, поскольку форма тела изменилась, но это небольшая беда. Ведь значение достижения превосходит все неудобства.