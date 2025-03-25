Готуйте снасті та вудочки: найкращі дні, коли можна ловити рибу у квітні

Місячний календар допомагає нам планувати цілу низку сфер нашого життя, і риболовля – не виняток. Ми розповімо вам, які дні у квітні вдалі для того, щоб вибиратись на рибалку.

В цьому матеріалі 24 Канал зверне увагу на вдалі та невдалі дні для рибалки з урахуванням фаз Місяця. Вони безпосередньо впливають на активність риби, а отже – на успішність вашого улову.

Варте уваги Раніше, ніж ми думали: у скільки років ми насправді починаємо старіти

Вдалі дні для риболовлі у квітні 2025

1 – 5 квітня. У ці дні Місяць росте. І це позитивно впливає на те, щоб активно клювало під час риболовлі.

У ці дні Місяць росте. І це позитивно впливає на те, щоб активно клювало під час риболовлі. 17 квітня. Також риба стає активнішою після повного Місяця. Тому заплануйте собі поїздку до води у цей день.

Також риба стає активнішою після повного Місяця. Тому заплануйте собі поїздку до води у цей день. 30 квітня. У цей день Місяць зростає. І це теж позитивно впливає на потенційний улов під час поїздки на рибалку.

Також можливий гарний улов в інші дні квітня. Звернімо увагу і на них.

6 – 8 квітня. У ці дні риба буде активною. Водночас вам слід звернути увагу на те, якими будуть погодні умови.

У ці дні риба буде активною. Водночас вам слід звернути увагу на те, якими будуть погодні умови. 16, 18 – 20 квітня. Це також дні, під час яких можна спостерігати активність риби. Правда, це можливо лише за умови, що погода буде стабільною.

Це також дні, під час яких можна спостерігати активність риби. Правда, це можливо лише за умови, що погода буде стабільною. 29 квітня. А ще активнішою риба може бути перед Молодиком. Тому наприкінці місяця теж можна сміливо вибиратись на риболовлю.

Риболовля у ці дні буде успішною / Фото freepik

Невдалі дні для рибалки

9 квітня. У цей день риба може бути не надто активною.

У цей день риба може бути не надто активною. 15, 21 – 23 квітня. Ці дні також не найвдаліші для того, щоб братись за вудочку. Риболовлю краще відкласти, адже риба буде менш активною.

Ці дні також не найвдаліші для того, щоб братись за вудочку. Риболовлю краще відкласти, адже риба буде менш активною. 10 – 14 квітня. Один з найбільш невдалих періодів для риболовлі, адже Місяць буде у повні. У цей проміжок часу не варто очікувати на те, що риба буде активною.

Один з найбільш невдалих періодів для риболовлі, адже Місяць буде у повні. У цей проміжок часу не варто очікувати на те, що риба буде активною. 24 – 28 квітня. Вирушати на риболовлю у ці дні також не варто. Якщо проігнорувати цю пораду, то не варто очікувати на бодай якийсь улов.

Зверніть увагу! Раніше ми готували для вас календар рибака на 2025 рік. Він допоможе вам запланувати риболовлю впродовж цілого року.

Коли ловиться щука, сом, карась та окунь

Щука. Якщо говорити про риболовлю навесні, то найактивніша фаза лову цієї риби припадає на після нерестовий період. Зазвичай мовиться про кінець березня – початок квітня.

Якщо говорити про риболовлю навесні, то найактивніша фаза лову цієї риби припадає на після нерестовий період. Зазвичай мовиться про кінець березня – початок квітня. Сом. У випадку з сомом важливу роль відіграє температура води. Ця риба починає клювати, коли вона прогрівається до близько 10 градусів. Здебільшого, мовиться про початок квітня. Правда, усе залежить від того, яка погода буде у вашому регіоні.

У випадку з сомом важливу роль відіграє температура води. Ця риба починає клювати, коли вона прогрівається до близько 10 градусів. Здебільшого, мовиться про початок квітня. Правда, усе залежить від того, яка погода буде у вашому регіоні. Карась. На карася можна йти трішки пізніше. Як правило, активне клювання цієї риби навесні припадає на квітень – початок травня. Досвідчені рибалки вирушають на риболовлю ввечері або після сходу сонця. Водночас можна розраховувати на щедрий улов, якщо погода буде сонячною, а день – ясним.

На карася можна йти трішки пізніше. Як правило, активне клювання цієї риби навесні припадає на квітень – початок травня. Досвідчені рибалки вирушають на риболовлю ввечері або після сходу сонця. Водночас можна розраховувати на щедрий улов, якщо погода буде сонячною, а день – ясним. Окунь. Ця рибина активізується наприкінці квітня – на початку травня. Раніше розраховувати на щедрий улов не варто.

Коли заборонено ловити рибу в Україні

Варто також заглянути до "Правил любительської риболовлі". Згідно з ними, є певні періоди, коли в Україні заборонено братись за ловлю риби. Мовиться про два проміжки часу:

з 1 квітня до 30 травня / 19 червня включно, коли нерест; ловити рибу не можна на річках, а також їхніх притоках або водосховищах, озерах і затоках;

ловити рибу не можна на річках, а також їхніх притоках або водосховищах, озерах і затоках; з 1 листопада по початок нересту, коли відбувається зимівля риби.

Водночас варто пам'ятати про спеціальні угіддя, де можна займатись риболовлею. Як правило, такі бувають і при закладах, щоб вам могли відразу ж приготувати рибу, яку ви спіймали.

Дивіться також Оберіть своє місце у кімнаті – і відкрийте приховані риси свого характеру: пізнавальний тест

Зауважимо, що терміни, коли не можна рибалити, можуть змінюватись. Зокрема, вони залежать від виду риби, яка нереститься, регіону проживання, а також водойми, де вона водиться.