Готовьте снасти и удочки: лучшие дни, когда можно ловить рыбу в апреле
- В апреле будут как удачные, так и неудачные дни для рыбалки.
- Календарь рыбака поможет выбрать удачный день и не прогадать!
Лунный календарь помогает нам планировать целый ряд сфер нашей жизни, и рыбалка – не исключение. Мы расскажем вам, какие дни в апреле удачные для того, чтобы выбираться на рыбалку.
В этом материале 24 Канал обратит внимание на удачные и неудачные дни для рыбалки с учетом фаз Луны. Они непосредственно влияют на активность рыбы, а следовательно – на успешность вашего улова.
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Удачные дни для рыбалки в апреле 2025 года
- 1 – 5 апреля. В эти дни Луна растет. И это положительно влияет на то, чтобы активно клевало во время рыбалки.
- 17 апреля. Также рыба становится активнее после полнолуния. Поэтому запланируйте себе поездку к воде в этот день.
- 30 апреля. В этот день Луна растет. И это тоже положительно влияет на потенциальный улов во время поездки на рыбалку.
Также возможен хороший улов в другие дни апреля. Обратим внимание и на них.
- 6 – 8 апреля. В эти дни рыба будет активной. В то же время вам следует обратить внимание на то, какими будут погодные условия.
- 16, 18 – 20 апреля. Это также дни, во время которых можно наблюдать активность рыбы. Правда, это возможно лишь при условии, что погода будет стабильной.
- 29 апреля. А еще активнее рыба может быть перед Новолунием. Поэтому в конце месяца тоже можно смело выбираться на рыбалку.
Неудачные дни для рыбалки
- 9 апреля. В этот день рыба может быть не слишком активной.
- 15, 21 – 23 апреля. Эти дни также не самые удачные для того, чтобы браться за удочку. Рыбалку лучше отложить, ведь рыба будет менее активной.
- 10 – 14 апреля. Один из самых неудачных периодов для рыбалки, ведь Луна будет в полнолунии. В этот промежуток времени не стоит ожидать на то, что рыба будет активной.
- 24 – 28 апреля. Отправляться на рыбалку в эти дни также не стоит. Если проигнорировать этот совет, то не стоит ожидать хоть какого-то улова.
Обратите внимание! Ранее мы готовили для вас календарь рыбака на 2025 год. Он поможет вам запланировать рыбалку в течение целого года.
Когда ловится щука, сом, карась и окунь
- Щука. Если говорить о рыбалке весной, то активная фаза ловли этой рыбы приходится на после нерестовый период. Обычно говорится о конце марта – начало апреля.
- Сом. В случае с сомом важную роль играет температура воды. Эта рыба начинает клевать, когда она прогревается до около 10 градусов. В основном, говорится о начале апреля. Правда, все зависит от того, какая погода будет в вашем регионе.
- Карась. На карася можно идти немного позже. Как правило, активный клев этой рыбы весной приходится на апрель – начало мая. Опытные рыбаки отправляются на рыбалку вечером или после восхода солнца. В то же время можно рассчитывать на щедрый улов, если погода будет солнечной, а день – ясным.
- Окунь. Эта рыба активизируется в конце апреля – начале мая. Раньше рассчитывать на щедрый улов не стоит.
Когда запрещено ловить рыбу в Украине
Стоит также заглянуть в "Правила любительской рыбалки". Согласно им, есть определенные периоды, когда в Украине запрещено браться за ловлю рыбы. Говорится о двух промежутках времени:
- с 1 апреля по 30 мая / 19 июня включительно, когда нерест; ловить рыбу нельзя на реках, а также их притоках или водохранилищах, озерах и заливах;
- с 1 ноября по начало нереста, когда происходит зимовка рыбы.
В то же время стоит помнить о специальных угодьях, где можно заниматься рыбалкой. Как правило, такие бывают и при заведениях, чтобы вам могли сразу же приготовить рыбу, которую вы поймали.
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Заметим, что сроки, когда нельзя рыбачить, могут меняться. В частности, они зависят от вида рыбы, которая нерестится, региона проживания, а также водоема, где она водится.