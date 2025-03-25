Готовьте снасти и удочки: лучшие дни, когда можно ловить рыбу в апреле

Лунный календарь помогает нам планировать целый ряд сфер нашей жизни, и рыбалка – не исключение. Мы расскажем вам, какие дни в апреле удачные для того, чтобы выбираться на рыбалку.

В этом материале 24 Канал обратит внимание на удачные и неудачные дни для рыбалки с учетом фаз Луны. Они непосредственно влияют на активность рыбы, а следовательно – на успешность вашего улова.

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Удачные дни для рыбалки в апреле 2025 года

1 – 5 апреля. В эти дни Луна растет. И это положительно влияет на то, чтобы активно клевало во время рыбалки.

В эти дни Луна растет. И это положительно влияет на то, чтобы активно клевало во время рыбалки. 17 апреля. Также рыба становится активнее после полнолуния. Поэтому запланируйте себе поездку к воде в этот день.

Также рыба становится активнее после полнолуния. Поэтому запланируйте себе поездку к воде в этот день. 30 апреля. В этот день Луна растет. И это тоже положительно влияет на потенциальный улов во время поездки на рыбалку.

Также возможен хороший улов в другие дни апреля. Обратим внимание и на них.

6 – 8 апреля. В эти дни рыба будет активной. В то же время вам следует обратить внимание на то, какими будут погодные условия.

В эти дни рыба будет активной. В то же время вам следует обратить внимание на то, какими будут погодные условия. 16, 18 – 20 апреля. Это также дни, во время которых можно наблюдать активность рыбы. Правда, это возможно лишь при условии, что погода будет стабильной.

Это также дни, во время которых можно наблюдать активность рыбы. Правда, это возможно лишь при условии, что погода будет стабильной. 29 апреля. А еще активнее рыба может быть перед Новолунием. Поэтому в конце месяца тоже можно смело выбираться на рыбалку.

Рыбалка в эти дни будет успешной / Фото freepik

Неудачные дни для рыбалки

9 апреля. В этот день рыба может быть не слишком активной.

В этот день рыба может быть не слишком активной. 15, 21 – 23 апреля. Эти дни также не самые удачные для того, чтобы браться за удочку. Рыбалку лучше отложить, ведь рыба будет менее активной.

Эти дни также не самые удачные для того, чтобы браться за удочку. Рыбалку лучше отложить, ведь рыба будет менее активной. 10 – 14 апреля. Один из самых неудачных периодов для рыбалки, ведь Луна будет в полнолунии. В этот промежуток времени не стоит ожидать на то, что рыба будет активной.

Один из самых неудачных периодов для рыбалки, ведь Луна будет в полнолунии. В этот промежуток времени не стоит ожидать на то, что рыба будет активной. 24 – 28 апреля. Отправляться на рыбалку в эти дни также не стоит. Если проигнорировать этот совет, то не стоит ожидать хоть какого-то улова.

Обратите внимание! Ранее мы готовили для вас календарь рыбака на 2025 год. Он поможет вам запланировать рыбалку в течение целого года.

Когда ловится щука, сом, карась и окунь

Щука. Если говорить о рыбалке весной, то активная фаза ловли этой рыбы приходится на после нерестовый период. Обычно говорится о конце марта – начало апреля.

Если говорить о рыбалке весной, то активная фаза ловли этой рыбы приходится на после нерестовый период. Обычно говорится о конце марта – начало апреля. Сом. В случае с сомом важную роль играет температура воды. Эта рыба начинает клевать, когда она прогревается до около 10 градусов. В основном, говорится о начале апреля. Правда, все зависит от того, какая погода будет в вашем регионе.

В случае с сомом важную роль играет температура воды. Эта рыба начинает клевать, когда она прогревается до около 10 градусов. В основном, говорится о начале апреля. Правда, все зависит от того, какая погода будет в вашем регионе. Карась. На карася можно идти немного позже. Как правило, активный клев этой рыбы весной приходится на апрель – начало мая. Опытные рыбаки отправляются на рыбалку вечером или после восхода солнца. В то же время можно рассчитывать на щедрый улов, если погода будет солнечной, а день – ясным.

На карася можно идти немного позже. Как правило, активный клев этой рыбы весной приходится на апрель – начало мая. Опытные рыбаки отправляются на рыбалку вечером или после восхода солнца. В то же время можно рассчитывать на щедрый улов, если погода будет солнечной, а день – ясным. Окунь. Эта рыба активизируется в конце апреля – начале мая. Раньше рассчитывать на щедрый улов не стоит.

Когда запрещено ловить рыбу в Украине

Стоит также заглянуть в "Правила любительской рыбалки". Согласно им, есть определенные периоды, когда в Украине запрещено браться за ловлю рыбы. Говорится о двух промежутках времени:

с 1 апреля по 30 мая / 19 июня включительно, когда нерест; ловить рыбу нельзя на реках, а также их притоках или водохранилищах, озерах и заливах;

ловить рыбу нельзя на реках, а также их притоках или водохранилищах, озерах и заливах; с 1 ноября по начало нереста, когда происходит зимовка рыбы.

В то же время стоит помнить о специальных угодьях, где можно заниматься рыбалкой. Как правило, такие бывают и при заведениях, чтобы вам могли сразу же приготовить рыбу, которую вы поймали.

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Заметим, что сроки, когда нельзя рыбачить, могут меняться. В частности, они зависят от вида рыбы, которая нерестится, региона проживания, а также водоема, где она водится.