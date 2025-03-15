Кашаса – це дистильований алкогольний напій з фруктовим, землистим і абсолютно неповторним смаком. Докладніше, що таке кашаса та яка вона на смак – розповідає 24 Канал завдяки порталу martha stewart.

Дивіться також Ось скільки градусів має справжнє віскі – і цю цифру не варто ігнорувати

Що таке кашаса

Кашасу роблять з перебродженого соку цукрової тростини, роблять тільки у Бразилії та ще з 1500-х років, що робить її одним з найстаріших алкогольних напоїв у Південній Америці.

Колись ще бразильські аборигени вживали зброджений сік цукрової тростини, а потім португальські колоністи привезли дистилятори. Сьогодні, за бразильським законодавством, спирту в кашасі має бути від 38 до 54%.

Напій можна випускати невитриманим або переливати в бочки для витримки. Зазвичай ці бочки з дуба, та можуть бути новими, вживаними або навіть переробленими після витримки вина, віскі чи коньяку. Окрім бочок з дуба, кашасу можуть витримувати в бочках з бразильських листяних порід, як амбурана, араріба, амендоім та джекітіба.

Кашаса – це не "бразильський ром", у неї унікальні характеристики та спосіб виробництва / Фото dekoimagens@flickr

Яка на смак кашаса

Кашаса має широкий спектр смаків. Деякі види мають фруктові та квіткові нотки, інші – більш міцний і землистий профіль. Процес витримки в різних типах дерев'яних бочок ще більше посилює смак, надаючи кінцевому продукту складного аромату.

Регіон вирощування тростини та виробництва напою також впливає на смак продукту. Прибережні тропічні гори, фруктові сади, бананові плантації, солодкість від тростини, солоність від океану, тропічність від фруктів і пікантність від трав – усе це є чинниками, які впливають на кінцевий напій.

Експерти описують кашасу як щось середнє між ромом і текілою, зі смаком сухим, землистим, але водночас округлим і квітковим.

Кашаса – бразильський напій зі смаком сухим, землистим, але водночас округлим і квітковим / Фото kaiskynet706254@vecteezy

Яка різниця між кашасою та ромом

Кашаса має унікальний смаковий профіль, який відрізняє її від інших спиртних напоїв. До 2013 року її справді часто позначали як бразильський ром, але це більше не дозволено.

Кашаса і ром пов'язані, бо вони використовують цукрову тростину за основу, але між ними є ключові відмінності.