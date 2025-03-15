Кашаса – это дистиллированный алкогольный напиток с фруктовым, землистым и абсолютно неповторимым вкусом. Подробнее, что такое кашаса и какова она на вкус – рассказывает 24 Канал благодаря порталу martha stewart.

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Что такое кашаса

Кашасу делают из перебродившего сока сахарного тростника, делают только в Бразилии и еще с 1500-х годов, что делает ее одним из старейших алкогольных напитков в Южной Америке.

Когда-то еще бразильские аборигены употребляли сброженный сок сахарного тростника, а потом португальские колонисты привезли дистилляторы. Сегодня, согласно бразильскому законодательству, спирта в кашасе должно быть от 38 до 54%.

Напиток можно выпускать невыдержанным или переливать в бочки для выдержки. Обычно эти бочки из дуба, и могут быть новыми, бывшими в употреблении или даже переработанными после выдержки вина, виски или коньяка. Кроме бочек из дуба, кашасу могут выдерживать в бочках из бразильских лиственных пород, как амбурана, арариба, амендоим и джекитиба.

Кашаса – это не "бразильский ром", у нее уникальные характеристики и способ производства / Фото dekoimagens@flickr

Какая на вкус кашаса

Кашаса имеет широкий спектр вкусов. Некоторые виды имеют фруктовые и цветочные нотки, другие – более крепкий и землистый профиль. Процесс выдержки в разных типах деревянных бочек еще больше усиливает вкус, придавая конечному продукту сложный аромат.

Регион выращивания тростника и производства напитка также влияет на вкус продукта. Прибрежные тропические горы, фруктовые сады, банановые плантации, сладость от тростника, соленость от океана, тропичность от фруктов и пикантность от трав – все это является факторами, которые влияют на конечный напиток.

Эксперты описывают кашасу как нечто среднее между ромом и текилой, со вкусом сухим, землистым, но одновременно округлым и цветочным.

Кашаса – бразильский напиток со вкусом сухим, землистым, но одновременно округлым и цветочным / Фото kaiskynet706254@vecteezy

Какая разница между кашасой и ромом

Кашаса имеет уникальный вкусовой профиль, который отличает ее от других спиртных напитков. До 2013 года ее действительно часто обозначали как бразильский ром, но это больше не разрешено.

Кашаса и ром связаны, потому что они используют сахарный тростник как основу, но между ними есть ключевые различия.