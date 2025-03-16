Як правильно пити кашасу і на що звертати увагу під час купівлі

Кашаса – це популярний алкогольний напій на основі цукрової тростини, який виготовляють тільки у Бразилії. Він є основою багатьох популярних коктейлів, як-от Кайпірінья.

А ще він має надзвичайно багатогранний смак для споживання у чистому вигляді. Докладніше про те, які бувають види кашаси та як її пити – розповідає 24 Канал завдяки порталу martha stewart.

Дивіться також Як пити "Єгермейстер" так, щоб пізнати всю глибину його смаку

Що слід знати про види кашаси

Ви вже знаєте, що таке кашаса. Тепер час дізнатися, що є 2 основні типи кашаси – невитримана та витримана.

Невитримана або біла кашаса, власне, не витримується – її розливають у пляшки одразу після дистиляції. Вона зберігає аромат свіжого тростинного соку і зазвичай слугує основою для коктейлів. Білу кашасу також іноді називають класичною, традиційною або срібною.

власне, не витримується – її розливають у пляшки одразу після дистиляції. Вона зберігає аромат свіжого тростинного соку і зазвичай слугує основою для коктейлів. Білу кашасу також іноді називають класичною, традиційною або срібною. Витримана або золота кашаса. Вона зазнає значних змін під час витримки в дерев'яних бочках, здобуваючи золотистий колір, глибину та складність, а також більш м'який та вишуканий смак. Витриману кашасу часто п'ють чистою або з льодом. Є 2 категорії витриманої кашаси – преміум (витримана щонайменше рік) і екстрапреміум (щонайменше 3 роки).

Як купувати кашасу

Якщо ви хочете дослідити різні смаки та види кашаси, варто звернути увагу на виробників преміумкласу. Експерти кажуть – якщо пляшка, на яку ви поклали око, коштує менш як 20 доларів, залити її у бензобак буде корисніше, ніж пити.

Кайпірінья – найвідоміший коктейль на основі кашаси та фактично один із національних символів Бразилії / Фото freepik

Важливо ще звернути увагу на один аспект – етичність виробництва. Шукайте компанію, яка вирощує цукрову тростину, не спалюючи виснажені тропічні ліси, і не вирубує бразильські дерева для виготовлення бочок.

Як пити кашасу – чисту і в коктейлях

Кашаса найбільш відома завдяки знаменитому коктейлю Кайпірінья, який фактично є національним напоєм Бразилії. Щоб приготувати його, часточки свіжого лайма змішайте з цукром або сиропом, а потім додайте кашасу і кубики льоду.

Додавати можна також різні фрукти та рослинні компоненти, як-от імбир, маракуя чи лимон.

Розповідаємо, як можна пити кашасу та які є види цього блискучого бразильського алкоголю / Фото freepik

Білу кашасу також можна використовувати в класичних коктейлях. Скажімо, у Мохіто чи Дайкірі – замість білого рому, а у Негроні – замість джину.

також можна використовувати в класичних коктейлях. Скажімо, у Мохіто чи Дайкірі – замість білого рому, а у Негроні – замість джину. Витримана кашаса пасуватиме скрізь, де ви використовували б темні спиртні напої, такі як віскі, текілу або витриманий ром. Це, до прикладу, Old Fashioned, класичний Манхеттен тощо.

пасуватиме скрізь, де ви використовували б темні спиртні напої, такі як віскі, текілу або витриманий ром. Це, до прикладу, Old Fashioned, класичний Манхеттен тощо. Чистою кашасою насолоджуватися дуже просто – пити без нічого або з парою кубиків льоду. Влітку для свіжості можна додати трохи тоніку та нектару маракуї або гуаяви чи лайму. А взимку спробуйте додати кави до кашаси.

Як п'ють кашасу бразильці

Бразильський традиційний спосіб називається табелінья. Цим словом позначають перекидання футбольного м'яча вперед – назад між двома гравцями у дружній грі.

А в плані культури споживання кашаси – це взаємодія між акуратним питтям кашаси та пива, щоб два смаки грали один з одним, коли ви переходите від одного до іншого ковток за ковтком.