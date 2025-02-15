Бо успіх – це процес, і є кроки, яких потрібно дотримуватися. Що ви можете додати до свого шляху, щоб рухатися вперед трохи швидше – пише 24 Канал завдяки GQ.

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Коли ви просите про це на роботі, ваші шанси на успіх стрімко зростають

Адам Грант, організаційний психолог з Пенсильванії, пояснив, що бути успішним – це не стати генеральним директором або мільйонером, а досягти успіху в тому напрямку або в тій сфері, яка вас цікавить. А для цього щонайменше на своїй роботі ви повинні просити про дуже важливу річ.

І ось про що мова: найуспішніші люди не просять зворотного зв'язку, а просять поради. Проблема зворотного зв'язку в тому, що він не завжди є чесним, чітким або корисним. Люди навіть брешуть або перекручують, щоб не завдати болю або виставити себе в кращому світлі. Але цього не відбувається, коли ви просите порад, які також можуть дати вам інструменти та хороші ідеї для вдосконалення ваших процесів і подальшого зростання.

Щоб рухатися вперед трохи швидше, додайте це прохання до свого шляху / Фото freepik

Також прохання про пораду дозволяє вам продовжувати вчитися, показувати іншим людям, що ви визнаєте, що не знаєте всього, що ви зацікавлені у вдосконаленні та зростанні, що ви цінуєте їхню думку. І це все також може допомогти вам побудувати глибші й позитивніші стосунки та зв'язки.

А от зворотний зв'язок може завести вас на темний шлях. Деякі люди можуть намагатися роздути ваше его і говорити речі, які змусять вас почуватися добре. А інші люди будуть намагатися атакувати – і викривати ваші найгірші якості, що може вплинути на вашу мотивацію і бажання продовжувати спроби.

Отже, звертайтеся по пораду, і бажано до людей, якими ви захоплюєтеся, які були на вашому місці і які пройшли шлях розвитку, схожий на той, яким ви хочете йти. Ідея в тому, що ви зможете адаптувати все це до свого власного методу та стилю роботи. А якщо ці поради не спрацюють, ви завжди можете попросити ще.