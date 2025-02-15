Потому что успех – это процесс, и есть шаги, которых нужно придерживаться. Что вы можете добавить к своему пути, чтобы двигаться вперед немного быстрее – пишет 24 Канал благодаря GQ.

Смотрите также Какая работа – самая скучная в мире: британские ученые составили рейтинг

Когда вы просите это на работе, ваши шансы на успех стремительно растут

Адам Грант, организационный психолог из Пенсильвании, объяснил, что быть успешным – это не стать генеральным директором или миллионером, а достичь успеха в том направлении или в той сфере, которая вас интересует. А для этого как минимум на своей работе вы должны просить об очень важной вещи.

И вот о чем речь: самые успешные люди не просят обратной связи, а просят совета. Проблема обратной связи в том, что она не всегда является честной, четкой или полезной. Люди даже врут или перекручивают, чтобы не причинить боль или выставить себя в лучшем свете. Но этого не происходит, когда вы просите советов, которые также могут дать вам инструменты и хорошие идеи для улучшения ваших процессов и дальнейшего роста.

Чтобы двигаться вперед немного быстрее, добавьте эту просьбу к своему пути / Фото freepik

Также просьба о совете позволяет вам продолжать учиться, показывать другим людям, что вы признаете, что не знаете всего, что вы заинтересованы в совершенствовании и росте, что вы цените их мнение. И это все также может помочь вам построить более глубокие и позитивные отношения и связи.

А вот обратная связь может завести вас на темный путь. Некоторые люди могут пытаться раздуть ваше эго и говорить вещи, которые заставят вас чувствовать себя хорошо. А другие люди будут пытаться атаковать – и разоблачать ваши худшие качества, что может повлиять на вашу мотивацию и желание продолжать попытки.

Итак, обращайтесь за советом, и желательно к людям, которыми вы восхищаетесь, которые были на вашем месте и которые прошли путь развития, похожий на тот, по которому вы хотите идти. Идея в том, что вы сможете адаптировать все это к своему собственному методу и стилю работы. А если эти советы не сработают, вы всегда можете попросить еще.