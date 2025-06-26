Взув свого діда: що відомо про коханок Людовик XIV, у якого було 16 позашлюбних дітей

Упродовж не одного десятиліття слово "коханка" має негативну конотацію. А отже той, у кого вона є, точно вважається ледь не злочинцем. Як же тоді можна назвати Людовика XIV?

Французький король Людовик XIV, якого ще називали Король-Сонце, міг похизуватись не однією, і не двома коханками, пише Frenchtravel Boutique. Ба більше, вони у нього були офіційними та народили йому майже два десятки дітей. І на них 24 Канал зосередить свою увагу!

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І хоч він не зумів наздогнати свого діда – Генріха IV – за кількістю коханок, а їх у нього було 33. Людовік Людовику XIV взув його за кількістю позашлюбних дітей. Їх у нього було аж 16, половину з яких він вирішив узаконити.

Звернімо увагу! До панянок Людовік почав придивлятись ще у юному віці – у 16 років. Кажуть, що мати взялась за організацію його першої інтимної зустрічі. Її він провів з однією з покоївок, яка мала звабити майбутнього Короля-Сонця!

Ми не розповідатимемо про всіх 15 його коханок. Натомість зосередимо увагу на кількох відомих постатях, які залишили чималий слід у серці та житті Людовіка XIV.

Олімпія і Марі Манчіні

Коли Людовіку було десять років, до двору з Італії кардинал Джуліо Мазаріні привіз своїх племінниць. Відомо, що у 16 років Людовік, який полюбляв танцювати, залицявся до Олімпії, котра була його одноліткою. Цікаво, що її видали заміж, коли вона була при надії. Втім, доказів того, що дитина була від Людовіка не було.

А от першим коханням Людовіка була Марі, сестра Олімпії. Правда, її чомусь вважали "некрасивою". Пов'язано це було з її худорлявістю та темним волоссям. Ох же ж ці стандарти краси. На той час Людовіку було 19, а Марі – 18.



Олімпія Манчіні була тією, до кого залицявся Людовік XIV / Фото Alamy

Мазаріні уже потирав руки, готуючись видати заміж доньку іспанського короля. Сам же Людовік чинив чималий опір, після чого кардинал поступився своїми намірами. Так, Марі залишилась незайманою на той час.



Людовік так і не одружився з Марі / Фото Alamy

Генрієтта

У два роки його кузина прибула до Франції. Щойно її батька стратили, вона разом зі своєю матір'ю перебрались до паризького монастиря, де дівчина здобула чудову освіту.

На думку Людовіка, Генрієтта була "маленькою дівчинкою". Втім, після коронації її брата Карла II вона вийшла заміж за брата Людовіка, Філіпа, коли їй було 17 років.



Доказів того, що між Людовіком і Генрієттою був роман немає / Фото Alamy

Цікаво, що доказів їхнього роману не було. Водночас, щоб відвести увагу від однієї лише думки про це, Людовіку приписали залицяння до її фрейліни, Луїзи де ла Вальєр.

Луїза де ла Вальєр

Сама Луїза, котрій було 17 років, і не відала, що була лише прикриттям – ширмою. Втім, Людовік і Луїза таки закохались один в одного. І щоб уникнути скандалу, майбутній король поселив її у Версалі.



Луїза де ла Вальєр стала ширмою для Людовіка / Фото Alamy

Дівчина таємно народила йому двох синів. Утім, вони померли ще малими. А після смерті матері Людовіка, Анни Австрійської, вона народила йому ще й донечку. Її король визнав та легітимізував. Сама ж Луїза стала герцогинею, але…

Людовік уже захопився Атенайс де Монтеспан. Упродовж семи років Луїза мирилась з приниженням, бо змушена була ділити короля з новою його коханкою. Не витримавши, вона пішла до монастиря, перепросивши перед королевою.

Мадам де Монтеспан

Атенайс була освіченою та дотепною. І вона точно не мала наміру стати коханкою короля. Якщо ж говорити про її сім’ю, то вона була наближеною до двору. Атенайс була заміжня, мала двох дітей і бездоганну репутацію. Та й спочатку Людовік не надто зацікавився нею.

Втім, її розум і гумор стали справжнім магнітом. І хоч Атенайс спочатку відмовила королю, після вагітності їй довелось здатись. Їхній роман – подвійна зрада, адже на той момент кожен був одружений. Правда, Луїза залишилась у ролі прикриття.



Мадам де Монтеспан народила сімох дітей Людовіку XIV / Фото Alamy

Атенайс виносила та народила Людовікові сімох дітей, з яких шестеро вижили. Цікаво, що свої вагітності вона майстерно маскувала під новим стилем сукні. Вихованням дітей займалась Мадам де Ментенон у Парижі. Зауважимо, що з шістьох лише трьох легітимізував Людовік. Правда, він не називав їхньої матері задля уникнення претензій з боку її чоловіка.

Мадемуазель де Фонтанж

Отут усе дуже і дуже заплутано, але ми спробуємо пояснити на пальцях. Отже, знайомтесь з Марі-Анжелікою. Їй було стільки ж років, скільки синові Людовіка. Сама дівчина була фрейліною його невістки. На думку Атенайс, котра знала про апетити Людовіка, дівчина мала б стати його тимчасовою розвагою. Вона називала Марі-Анжеліку "дурною, як кошик".

Але Людовіка вона зачарувала, за що він обдаровував її публічно. Це розлютило Атенайс, через що вона влаштувала скандал з ведмедями у покоях Марі-Анжеліки.



Марі-Анжеліка де Фонтаж зачарувала Людовіка / Фото Alamy

Що стосується нащадків, то дівчина народила недоношеного сина, котрий помер. Здоров’я Марі-Анжеліки погіршилось. На тлі цього Людовік зробив її герцогинею та відправив до абатства. Там вона і померла зовсім юною, коли їй було 19 років.

Якщо вірити чуткам, то її отруїли за наказом Атенайс через "Справу про отрути". Власне, скандали посунули Атенайс з позиції його фаворитки. При дворі вона залишилась, але свій вплив втратила.

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Зрештою, Людовік спинився. Він одружився з Мадам де Ментенон після смерті королеви Марії-Терези. І їй він був вірним до кінця свого життя.