Учитывая такую популярность напитка, индийская редакция мужского портала GQ составила список 5 лучших и самых дорогих виски в мире. 24 Канал охотно поделится с вами этой информацией.
Смотрите также Бармен назвал неоправданно дорогие виски: украинцы соглашаются на все 100 процентов
Самые дорогие виски в мире, когда-либо проданные: первая пятерка
Самым популярным в Индии по состоянию на 2025 год является премиальный виски McDowell's No.1 за примерно 300 гривен в эквиваленте, а самым дорогим местным его видом является Rampur Signature Reserve, что стоит 2400 за бутылку. Но эта сумма почти ничтожна по сравнению с самыми дорогими виски в мире, многие из которых проданы на аукционах. Вот этот список.
- The Emerald Isle Collection – 2 миллиона долларов США. Эта коллекция из 2 бутылок происходит из винокурни Bushmills, старейшей в мире. Это ирландский виски тройной дистилляции. Упаковка создана The Craft Irish Whiskey Co. и Fabergé, а кроме виски, там еще есть кельтское яйцо Fabergé, изготовленное вручную из изумруда и золота в 18 карат. А, чуть не забыли – еще там есть золотые часы в 22 карата и сигара Cohiba Siglo VI Gran Reserva с позолоченным резаком.
- Macallan 1926 Fine and Rare 60-Year-Old – 1,9 миллиона долларов. В этой коллекции также 2 бутылки – из лимитированной серии из 24 бутылок. Этикетки к ним разработали художники Питер Блейк и Валерио Адами, а одну из бутылок даже разрисовал вручную ирландский художник Майкл Диллон. Sotheby's также назвал эту коллекцию 1926 года "Святым Граалем" виски. Говорят, покупатель пока выпил одну из бутылок, а вторую еще не открывал.
Перечень 5 лучших и самых дорогих виски в мире / Фото производителей
- Glenfiddich 1937 Rare Collection – 120 000 долларов. Его выдерживали 64 года, и это настоящее произведение искусства. Его разлили в бутылки в 2001 году, то есть процесс дистилляции начался в 1937, еще до Второй мировой войны. Этого потрясающего виски хватило, чтобы наполнить 61 бутылку, вот так родился этот редкий бренд.
- Yamazaki 55-year-old – 60 000 долларов. Этот японский виски – купаж драгоценных односолодовых виски, дистиллированных в 1960 году под руководством основателя Suntory Шинджиро Тории, а затем выдержанных в бочках из-под мизунары до 1964, а затем еще в бочках из белого дуба. Фирменное искусство купажирования производителя ярко раскрывает исключительную глубину напитка, который вызревал более 55 лет. И это самый старый выпуск Suntory за всю его историю.
- Dalmore 1964 Constellation collection – 60 000 долларов. Это еще одна коллекция бутылок виски, самых редких и винтажных, когда-либо созданных The Dalmore. Их сделали между 1964 и 1992 годами, то есть эти виски имеют 46-летнюю выдержку, и содержат нотки фруктов и пряностей корицы.