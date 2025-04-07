Учитывая такую популярность напитка, индийская редакция мужского портала GQ составила список 5 лучших и самых дорогих виски в мире. 24 Канал охотно поделится с вами этой информацией.

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Самые дорогие виски в мире, когда-либо проданные: первая пятерка

Самым популярным в Индии по состоянию на 2025 год является премиальный виски McDowell's No.1 за примерно 300 гривен в эквиваленте, а самым дорогим местным его видом является Rampur Signature Reserve, что стоит 2400 за бутылку. Но эта сумма почти ничтожна по сравнению с самыми дорогими виски в мире, многие из которых проданы на аукционах. Вот этот список.

The Emerald Isle Collection – 2 миллиона долларов США. Эта коллекция из 2 бутылок происходит из винокурни Bushmills, старейшей в мире. Это ирландский виски тройной дистилляции. Упаковка создана The Craft Irish Whiskey Co. и Fabergé, а кроме виски, там еще есть кельтское яйцо Fabergé, изготовленное вручную из изумруда и золота в 18 карат. А, чуть не забыли – еще там есть золотые часы в 22 карата и сигара Cohiba Siglo VI Gran Reserva с позолоченным резаком.

Эта коллекция из 2 бутылок происходит из винокурни Bushmills, старейшей в мире. Это ирландский виски тройной дистилляции. Упаковка создана The Craft Irish Whiskey Co. и Fabergé, а кроме виски, там еще есть кельтское яйцо Fabergé, изготовленное вручную из изумруда и золота в 18 карат. А, чуть не забыли – еще там есть золотые часы в 22 карата и сигара Cohiba Siglo VI Gran Reserva с позолоченным резаком. Macallan 1926 Fine and Rare 60-Year-Old – 1,9 миллиона долларов. В этой коллекции также 2 бутылки – из лимитированной серии из 24 бутылок. Этикетки к ним разработали художники Питер Блейк и Валерио Адами, а одну из бутылок даже разрисовал вручную ирландский художник Майкл Диллон. Sotheby's также назвал эту коллекцию 1926 года "Святым Граалем" виски. Говорят, покупатель пока выпил одну из бутылок, а вторую еще не открывал.

Перечень 5 лучших и самых дорогих виски в мире / Фото производителей