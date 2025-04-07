Найдорожчі у світі: 5 елітних віскі для тих, хто має колекційне око
- Перелік найдорожчих віскі у світі містить The Emerald Isle Collection та Macallan 1926 Fine and Rare 60-Year-Old.
- Ціни таких колекційних видань вимірюються десятками тисяч доларів, а іноді й мільйонами.
Індія є однією з найбільших у світі країн-споживачів віскі. Природно, що ринок там дуже насичений – можна знайти як місцеві, так й імпортні сорти та бренди з найрізноманітнішими цінниками.
З огляду та таку популярність напою, індійська редакція чоловічого порталу GQ склала перелік 5 найкращих та найдорожчих віскі у світі. 24 Канал залюбки поділиться з вами цією інформацією.
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Найдорожчі віскі у світі, будь-коли продані: чільна п'ятірка
Найпопулярнішим в Індії станом на 2025 рік є преміальне віскі McDowell's No.1 за приблизно 300 гривень в еквіваленті, а найдорожчим місцевим його різновидом є Rampur Signature Reserve, що коштує 2400 за пляшку. Але ця сума є майже нікчемною у порівнянні з найдорожчими віскі у світі, багато з яких продані на аукціонах. Ось цей список.
- The Emerald Isle Collection – 2 мільйони доларів США. Ця колекція з 2 пляшок походить з винокурні Bushmills, найстарішої у світі. Це ірландське віскі потрійної дистиляції. Упаковка створена The Craft Irish Whiskey Co. та Fabergé, а крім віскі, там ще є кельтське яйце Fabergé, виготовлене вручну зі смарагду та золота у 18 каратів. А, мало не забули – ще там є золотий годинник у 22 карати та сигара Cohiba Siglo VI Gran Reserva із позолоченим різаком.
- Macallan 1926 Fine and Rare 60-Year-Old – 1,9 мільйона доларів. У цій колекції також 2 пляшки – з лімітованої серії з 24 пляшок. Етикетки до них розробили художники Пітер Блейк і Валеріо Адамі, а одну з пляшок навіть розмалював вручну ірландський митець Майкл Діллон. Sotheby's також назвав цю колекцію 1926 року "Святим Граалем" віскі. Кажуть, покупець поки випив одну з пляшок, а другу ще не відкривав.
Перелік 5 найкращих та найдорожчих віскі у світі / Фото виробників
- Glenfiddich 1937 Rare Collection – 120 000 доларів. Його витримували 64 роки, і це справжній витвір мистецтва. Його розлили у пляшки у 2001 році, тобто процес дистиляції розпочався в 1937, ще до Другої світової війни. Цього приголомшливого віскі вистачило, щоб наповнити 61 пляшку, ось так народився цей рідкісний бренд.
- Yamazaki 55-year-old – 60 000 доларів. Це японське віскі – купаж дорогоцінних односолодових віскі, дистильованих у 1960 році під керівництвом засновника Suntory Шінджіро Торіі, а потім витриманих у бочках з-під мізунари до 1964, а потім ще у бочках із білого дуба. Фірмове мистецтво купажування виробника яскраво розкриває виняткову глибину напою, який визрівав понад 55 років. І це найстаріший випуск Suntory за всю його історію.
- Dalmore 1964 Constellation collection – 60 000 доларів. Це ще одна колекція пляшок віскі, найрідкісніших і вінтажних, коли-небудь створених The Dalmore. Їх зробили між 1964 та 1992 роками, тобто ці віскі мають 46-річну витримку, та містять нотки фруктів і прянощів кориці.