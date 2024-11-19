24 Канал із посиланням на The Art of Manliness розповідає, як можна швидко й ефективно розбивати яйця однією рукою. І приготувати з них чудовий білковий сніданок.

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Розбиваємо яйце однією рукою

Тридцять два – саме стільки яєць Росс МакКерді може розбити за хвилину однією рукою. Це справді вражає, тож не дивно, що МакКерді записаний у книгу Гіннеса як автор світового рекорду.

У чому секрет його успіху? Багато-багато практики. МакКерді – власник закладу харчування у штаті Вашингтон, де в середньому за день він розбиває кілька тисяч яєць.

Звісно, вам, скоріше за все, не доведеться розбивати таку кількість яєць. Але навчитися техніки розбивання однією рукою буде у будь-якому випадку цікаво та корисно.

Техніка розбиття яйця однією рукою / Ілюстрація The Art of Manliness

Отже, як розбити яйце однією рукою:

Тримайте яйце великим пальцем збоку, вказівним і середнім пальцями зверху, а рештою пальців притискайте дно до долоні.

Постукайте яйцем по плоскій поверхні, щоб утворилася початкова тріщина.

Потримайте яйце над мискою або сковородою і перевірте міцність захвату.

Натисніть великим, вказівним і середнім пальцями вгору і відведіть назад інші пальці та долоню. Кісточки пальців повинні вигнутися до верхньої частини руки.

І ось що важливо: практикуйтеся, тримаючи в руці 2 м'ячики для пінг-понгу з затиснутою між ними монетою. Переверніть руку і роз'єднайте кульки так, щоб монета впала в чашку.

А коли вже навчитеся, зможете спокійно використати іншу руку на кухні, щоб збивати яйця в ніжний голландський соус, перевертати млинець або підіймати філіжанку кави. І, зрештою, приготувати собі швидко і смачно супербілковий сніданок.

До прикладу, ось за таким рецептом: дивіться відео romkocook

Крім того, до речі, розбивати яйце однією рукою – це набагато крутіше та елегантніше, ніж двома, чи не так?