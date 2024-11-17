Новорічна ніч – це час для святкування та розваг, але все одно важливо бути вдумливим гостем на вечірці, пише 24 Канал із посиланням на Southern Living. На щастя, для цього є чудові поради з новорічного етикету.
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12 порад, як стати чудовим гостем на новорічній вечірці 2025
- Завжди відповідайте на запрошення. Негайно повідомте господаря, що ви прийдете на вечірку. Це не тільки покаже ваш ентузіазм, але й допоможе господарям спланувати захід. Якщо ви не можете прийти, також повідомте про це, подякувавши за запрошення і побажавши всього найкращого в новому році.
- Запитайте, чи можна приводити гостя. Якщо ви хочете привести з собою когось, кого немає у запрошенні, не думайте, що це нормально. Іноді вечірки навмисно роблять невеликими, тому спочатку спитайте дозволу у господаря. Те ж саме стосується і дітей, якщо в запрошенні немає чітких вказівок.
- Перевірте дрес-код. Для новорічних вечірок він може бути найрізноманітнішим: від рольових костюмів і до класики й краваток. Запитайте господаря, у що всі будуть одягнені.
- Приходьте вчасно, але не рано. Нормально – за 15 хвилин до початку вечірки. Не приходьте раніше, бо це може змусити господаря поспішати.
- Купіть пляшку хорошого алкоголю. Хороший – це не обов'язково дорогий. Ви можете знайти безліч смачних напоїв за 500 умовних гривень, якщо звернутися до спеціалізованого магазину.
- Не забудьте про подарунок для господаря. Вино або квіти – це універсальні подарунки, які завжди цінують. Але можна спробувати й щось інше, наприклад, якщо господар не п'є: особлива плитка шоколаду, пакетик кавових зерен, коробка чаю тощо.
Дотримуйтеся цих порад із новорічного етикету / Фото freepik
- Допоможіть із закусками. Завжди ввічливо запитати: "Що я можу принести?" Якщо господар не уточнює, можна принести просту закуску, яку можна подати як є або використати як подарунок. Це, до прикладу, горішки зі спеціями чи ароматизований попкорн.
- Принесіть щось безглузде. З плином ночі новорічні вечірки можуть стати трохи божевільними, і іноді в цьому допомагає реквізит. Придбайте святкові капелюхи, роги, блискітки, маски чи конфетті – воно гарантовано в якийсь момент та й знадобиться.
- Святкуйте, але в міру. Якщо ви плануєте святкувати з розмахом, переконайтеся, що не перестаралися. П'яний людопад – це кошмар для господаря, гостей і вашої голови на наступний ранок.
- Запропонуйте допомогу господареві. Але конкретизуйте, що саме ви можете зробити, а оте "дайте мені знати, якщо я можу допомогти". Це може бути щось просте – розставити миски з закусками, винести сміття тощо. Але якщо господар наполягає, що йому не потрібна допомога – поважайте його бажання.
- Попрощайтеся, коли час іти. Не йдіть зарано, це можуть сприйняти як зневагу до господаря. А занадто тривале гостювання може спричинити роздратування. Якщо на запрошенні був час закінчення заходу, залишайтеся до кінця, адже господарі недарма спланували все відповідним чином. Якщо вечірка з відкритим часом, шукайте сигнали про те, що вона завершується – прибирання, вимкнена музика тощо.
- Скажіть "дякую". Обов'язково подякуйте господареві за веселу ніч, коли будете виходити. І навіть бажано ще раз – наступного дня. Швидке текстове повідомлення або електронний лист у цьому випадку також чудово підійдуть.