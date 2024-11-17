Новорічна ніч – це час для святкування та розваг, але все одно важливо бути вдумливим гостем на вечірці, пише 24 Канал із посиланням на Southern Living. На щастя, для цього є чудові поради з новорічного етикету.

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12 порад, як стати чудовим гостем на новорічній вечірці 2025

Завжди відповідайте на запрошення. Негайно повідомте господаря, що ви прийдете на вечірку. Це не тільки покаже ваш ентузіазм, але й допоможе господарям спланувати захід. Якщо ви не можете прийти, також повідомте про це, подякувавши за запрошення і побажавши всього найкращого в новому році.

Негайно повідомте господаря, що ви прийдете на вечірку. Це не тільки покаже ваш ентузіазм, але й допоможе господарям спланувати захід. Якщо ви не можете прийти, також повідомте про це, подякувавши за запрошення і побажавши всього найкращого в новому році. Запитайте, чи можна приводити гостя. Якщо ви хочете привести з собою когось, кого немає у запрошенні, не думайте, що це нормально. Іноді вечірки навмисно роблять невеликими, тому спочатку спитайте дозволу у господаря. Те ж саме стосується і дітей, якщо в запрошенні немає чітких вказівок.

Якщо ви хочете привести з собою когось, кого немає у запрошенні, не думайте, що це нормально. Іноді вечірки навмисно роблять невеликими, тому спочатку спитайте дозволу у господаря. Те ж саме стосується і дітей, якщо в запрошенні немає чітких вказівок. Перевірте дрес-код. Для новорічних вечірок він може бути найрізноманітнішим: від рольових костюмів і до класики й краваток. Запитайте господаря, у що всі будуть одягнені.

Для новорічних вечірок він може бути найрізноманітнішим: від рольових костюмів і до класики й краваток. Запитайте господаря, у що всі будуть одягнені. Приходьте вчасно, але не рано. Нормально – за 15 хвилин до початку вечірки. Не приходьте раніше, бо це може змусити господаря поспішати.

Нормально – за 15 хвилин до початку вечірки. Не приходьте раніше, бо це може змусити господаря поспішати. Купіть пляшку хорошого алкоголю. Хороший – це не обов'язково дорогий. Ви можете знайти безліч смачних напоїв за 500 умовних гривень, якщо звернутися до спеціалізованого магазину.

Хороший – це не обов'язково дорогий. Ви можете знайти безліч смачних напоїв за 500 умовних гривень, якщо звернутися до спеціалізованого магазину. Не забудьте про подарунок для господаря. Вино або квіти – це універсальні подарунки, які завжди цінують. Але можна спробувати й щось інше, наприклад, якщо господар не п'є: особлива плитка шоколаду, пакетик кавових зерен, коробка чаю тощо.

Дотримуйтеся цих порад із новорічного етикету / Фото freepik