24 Канал со ссылкой на The Art of Manliness рассказывает, как можно быстро и эффективно разбивать яйца одной рукой. И приготовить из них замечательный белковый завтрак.
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Разбиваем яйцо одной рукой
Тридцать два – именно столько яиц Росс МакКерди может разбить за минуту одной рукой. Это действительно впечатляет, поэтому неудивительно, что МакКерди записан в книгу Гиннеса как автор мирового рекорда.
В чем секрет его успеха? Много-много практики. МакКерди – владелец заведения питания в штате Вашингтон, где в среднем за день он разбивает несколько тысяч яиц.
Конечно, вам, скорей всего, не придется разбивать такое количество яиц. Но научиться технике разбивания одной рукой будет в любом случае интересно и полезно.
Техника разбивания яйца одной рукой / Иллюстрация The Art of Manliness
Итак, как разбить яйцо одной рукой:
- Держите яйцо большим пальцем сбоку, указательным и средним пальцами сверху, а остальными пальцами прижимайте дно к ладони.
- Постучите яйцом по плоской поверхности, чтобы образовалась начальная трещина.
- Подержите яйцо над миской или сковородой и проверьте прочность захвата.
- Нажмите большим, указательным и средним пальцами вверх и отведите назад остальные пальцы и ладонь. Костяшки пальцев должны выгнуться к верхней части руки.
А когда уже научитесь, сможете спокойно использовать другую руку на кухне, чтобы взбивать яйца в нежный голландский соус, переворачивать блинчик или поднимать чашку кофе. И, в конце концов, приготовить себе быстро и вкусно супербелковый завтрак.
К примеру, вот по такому рецепту: смотрите видео romkocook
Кроме того, кстати, разбивать яйцо одной рукой – это гораздо круче и элегантнее, чем двумя, не так ли?