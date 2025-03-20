То яке ж саме питання спричинило таку незгоду в парі, що дійшло до сварки? Розповість 24 Канал із посиланням на New York Post.
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Проблема з кришкою: як метод прання став причиною серйозного конфлікту у парі
Дискусія виникла навколо такого питання: коли ви перете, то наливаєте рідкий пральний засіб у кришку, а потім у машинку, чи заливаєте засіб безпосередньо в машинку, а чи наповнюєте ковпачок і кидаєте його в пралку разом з одягом?
Коханий авторки відео, що стало вірусним у тіктоці й набрало під 7 мільйонів переглядів, поклав кришечку з засобом просто в пральну машину. Жінка назвала це "психованим вчинком".
Я щойно запитала свого хлопця, де кришка від рідкого прального порошку, а він відповів: "О, я просто наповнюю її та кидаю?",
– написала вона в коментарі до відео.
Тобто кидає з одягом. І при цьому хлопець був абсолютно переконаний, що його метод "нормальний", та навіть доводив це, шукаючи на етикетці порошку відповідну інструкцію.
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У коментарях до відео можна побачити багато різних думок. Хтось підтримав жінку, але багато людей стали й на бік хлопця.
- "Я роблю так само, щоб кришка не була вкрита залишками мила".
- "Він правий, але скажіть йому, що ми сказали, що він не правий".
- "За всі свої 26 років на Землі я ніколи не бачив і не чув, щоб хтось кидав кришку в пральну машину".
- "Ви що, запікаєте свої мірні стаканчики в хлібі?"
Справді, основні бренди пральних засобів виготовляють ковпачки, які можна кидати в прання, але не всі. Тому все-таки й перш за все – треба уважно читати інструкцію.