Так, днями вона виклала дуже спекотне фото. На ньому Джейделін позує у купальнику, але дещо затісному. Так, бра на ній ледве приховує пишний бюст красуні.

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Джейделін хизується пишними формами

Сподіваюся, поліція Інстаграму не прийде за мною через це,
– написала вона іронічно.

Джейделін знялась у тісному купальнику / Фото з інстаграму Джейделін

Джейделін своїми розкішними формами може не вгодити модераторам Інстаграму. Але ми знаємо, кому вона точно вгодила. Її підписники у захваті від красуні. Вони буквально засипали її як лайками, так і коментарями:

  • "Надто гаряче";
  • "Ха-ха, я вже уявив тебе у наручниках";
  • "Поліція Інстаграму завжди ховається";
  • "Вау, просто фантастична";
  • "Мамо, ти під арештом";
  • "Така сексуальна";
  • "У тебе приголомшливий зовнішній вигляд";
  • "Гаряча, сексуальна, чарівна красуня";
  • "Я закоханий у тебе";
  • "Дуже мила".

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Прихильники Джейделін у захваті від неї. Нам теж подобається те, що співачка публікує у своєму інстаграмі. Якщо ви хочете бачити її свіжі публікації одними з перших, то гайда підписуватись на неї!