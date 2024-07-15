Їй вдалося здобути перемогу з-поміж 10 претенденток на цей титул. У традиційній рубриці #Дівчина_дня Gentelman 24 розповість вам про Кензу Лейлі. Гайда знайомитись з володаркою титулу "Міс Штучний Інтелект".

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Що варто знати про перемогу Кензи Лейлі

Кенза Лейлі з Марокко. Вона лайфстайл-інфлюєнсерка. У красуні, створеної ШІ, понад 207 тисяч підписників в інстаграмі та 45 тисяч – у тіктоці.

Звернімо увагу, що Кенза – абсолютне творіння ШІ. Все, починаючи від її зображень та підписів до постів, і закінчуючи промовою на церемонії нагородження, – генероване Штучним Інтелектом.

Перемога в конкурсі "Міс ШІ" ще більше мотивує мене продовжувати працювати над розвитком технології штучного інтелекту,

– сказала Лейлі у відеозаписі промови.

За її словами, ШІ – не просто інструмент. Кенза вважає, що це трансформаційна сила, здатна руйнувати галузі, кидати виклик нормам, а також створювати можливості там, де їх раніше не існувало взагалі.

Кенза Лейлі – "Міс ШІ" / Фото з інстаграму Кензи

У міру того, як ми рухаємося вперед, я прагну сприяти різноманітності та інклюзивності в цій галузі, гарантуючи, що кожен має місце за столом технологічного прогресу,

– наголосила вона.

Це цікаво! Звернімо увагу на те, що перший конкурс "Міс ШІ" відкрився навесні. Організатори зазначили, що на нього подали заявки близько 1500 програмістів з усього світу.

Що стосується Лейлі, то її створила Міріам Бесса. Мовиться про засновницю ШІ-агентства Phoenix AI. Після перемоги Кензи вона отримала 5 тисяч доларів готівкою, підтримку на Fanvue, а також послуги публіциста, щоб популярність моделі зросла.

До слова, у цьому конкурсі друге місце посіли Лаліна Валіна з Франції, а також Олівія Сі з Португалії.

Які фото публікує у мережі

Кенза носить хіджаб. Тож жодного відвертого або бодай трішки спокусливого кадру в її інстаграмі шукати не варто. Водночас можна сміливо зазначити, що вона справжня ікона стилю. І нею можуть надихатись інші дівчата та жінки, котрі носять хіджаб.

Кенза надзвичайно стильно одягається / Фото з інстаграму Кензи

Фото Кензи під час прогулянки / Фото з інстаграму Кензи

Сонячний кадр Кензи / Фото з інстаграму Кензи

Кенза носить вишуканий хіджаб / Фото з інстаграму Кензи

Також Кензі дуже личить денім / Фото з інстаграму Кензи

Кенза під час відпочинку у Барселоні / Фото з інстаграму Кензи

А ще Кенза турбується про довкілля / Фото з інстаграму Кензи

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Наступного разу ми розповімо про Лаліну Валіну. Французька модель, створена ШІ, теж шалено популярна та варта вашої уваги.