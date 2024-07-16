Такий бюст не приховати: фітнес-модель прогулялась містом у сукні з глибочезним декольте
Джерело:інстаграм Люсії Яворчекової
Люсія Яворчекова не втомлюється тішити нас гарячим контентом. Так, днями фітнес-модель виклала цілу серію пікантних кадрів.
Ними словацька фітнес-модель поділилась у своєму інстаграмі. І ці кадри не на жарт розбурхали користувачів мережі. Воно й не дивно, враховуючи, в якому образі Люсія Яворчекова постала перед своїми фанатами.
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Яворчекова похизувалась глибоким декольте
Відкусила шматок від великого яблука,
– написала Люсія у своєму інстаграмі.
Власне, ці кадри вона зробила під час своєї поїздки до Нью-Йорка. Люсія Яворчекова для прогулянки обрала максимально коротку сукню, яка виділяється своєю відвертістю. Так-так, глибоке декольте привертає всю увагу до себе, а довжина дозволяє помилуватись бездоганними ногами фітнес-моделі.
Люсія Яворчекова знялась у відвертій сукні / Фото з інстаграму Яворчекової
Користувачі мережі у захваті від Люсії та її свіжих фото. Вони буквально засипали красуню коментарями. Ми традиційно залишимо деякі з них тут:
- "Ти справжня Єва з раю";
- "Королева, трясця";
- "Мені подобається срібний на тобі, красуне";
- "Ця сукня – справжня пожежа";
- "Абсолютно приголомшлива";
- "Чарівна";
- "Вона – діамант";
- "Бездоганна Люсія".
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Словацька фітнес-модель продовжує продукувати гарячий контент. І якщо ви не хочете пропустити свіженьке від Люсії Яворчекової, то слід негайно ж на неї підписатись. Гарантуємо, вам сподобається те, що на вас очікує!