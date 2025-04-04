Але часто знаходимо тисячі ідей, які є лише міфами, про які вже давно всі мали б забути. 24 Канал завдяки GQ розвінчає найгірші з них.
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Розвінчаємо деякі уявлення про сон, які насправді є хибними
- Спати треба 8 годин. Це перша порада, яку ми бачимо, і, звичайно, це варто робити, але тут не треба бути суворими. Іноді достатньо 7 годин, іноді й 9 замало – це залежить від людини, і ми маємо бути гнучкими. Тільки менш як 7 годин все-таки не спіть.
- Спати треба без шуму. Ви, мабуть, чули не раз, що спати зі звуками не бажано, бо навіть якщо вони допомагають нам заснути, наш сон стає гіршим. Насправді ж це залежить від звуків. Засинати з телевізором на фоні не дуже добре, але використання ASMR, білого шуму, звуків природи, улюбленої музики тощо може й не мати поганого впливу на наш відпочинок.
Є багато порад щодо сну в інтернеті, але надто часто серед них трапляються міфи / Фото pvproductions@freepik
- Лягати спати треба раніше. Ранній відхід до сну має вплив лише якщо збільшує тривалість нашого сну. При цьому ми повинні усвідомлювати свій спосіб життя. Тобто якщо ми зазвичай лягаємо спати об 23, то лягаючи о 20 ми не зможемо заснути, ба навіть можемо прокинутися набагато раніше, ніж повинні.
- Алкоголь. До недавнього часу багато людей, особливо старшого віку, вважали, що алкоголь корисний для сну. Це може бути правдою, що ми засинаємо раніше, але з ним приносимо хороший сон у жертву. Бо ми з більшою ймовірністю прокидаємося серед ночі, коли дія алкоголю закінчується, або бачимо дивні сновидіння.
- Дрімота компенсує сон. Денний сон є чудовим інструментом для перезарядки ваших батарей, але він не компенсує те, що ви пропустили вночі. Короткий сон не дозволяє людині завершити всі цикли сну, тому навіть близько не порівнянний до переваги повноцінного нічного відпочинку.