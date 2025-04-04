Но часто находим тысячи идей, которые являются лишь мифами, о которых уже давно все должны были бы забыть. 24 Канал благодаря GQ развенчает худшие из них.
Смотрите также Говорят, мужчины нуждаются в меньшем количестве часов сна, но действительно ли это так
Развенчиваем некоторые представления о сне, которые на самом деле являются ложными
- Спать надо 8 часов. Это первый совет, который мы видим, и, конечно, это стоит делать, но здесь не надо быть строгими. Иногда достаточно 7 часов, иногда и 9 мало – это зависит от человека, и мы должны быть гибкими. Только менее 7 часов все-таки не спите.
- Спать надо без шума. Вы, наверное, слышали не раз, что спать со звуками не желательно, потому что даже если они помогают нам заснуть, наш сон становится хуже. На самом деле это зависит от звуков. Засыпать с телевизором на фоне не очень хорошо, но использование ASMR, белого шума, звуков природы, любимой музыки и тому подобного может и не иметь плохого влияния на наш отдых.
Есть много советов по сну в интернете, но слишком часто среди них встречаются мифы / Фото pvproductions@freepik
- Ложиться спать надо раньше. Ранний отход ко сну влияет только если увеличивает продолжительность нашего сна. При этом мы должны осознавать свой образ жизни. То есть если мы обычно ложимся спать в 23, то ложась в 20 мы не сможем заснуть, и даже можем проснуться гораздо раньше, чем должны.
- Алкоголь. До недавнего времени многие люди, особенно старшего возраста, считали, что алкоголь полезен для сна. Это может быть правдой, что мы засыпаем раньше, но с ним приносим хороший сон в жертву. Потому что мы с большей вероятностью просыпаемся среди ночи, когда действие алкоголя заканчивается, или видим странные сновидения.
- Дремота компенсирует сон. Дневной сон является отличным инструментом для перезарядки ваших батарей, но он не компенсирует то, что вы пропустили ночью. Короткий сон не позволяет человеку завершить все циклы сна, поэтому даже близко не сравним с преимуществами полноценного ночного отдыха.