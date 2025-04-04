Но часто находим тысячи идей, которые являются лишь мифами, о которых уже давно все должны были бы забыть. 24 Канал благодаря GQ развенчает худшие из них.

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Развенчиваем некоторые представления о сне, которые на самом деле являются ложными

Спать надо 8 часов. Это первый совет, который мы видим, и, конечно, это стоит делать, но здесь не надо быть строгими. Иногда достаточно 7 часов, иногда и 9 мало – это зависит от человека, и мы должны быть гибкими. Только менее 7 часов все-таки не спите.

Это первый совет, который мы видим, и, конечно, это стоит делать, но здесь не надо быть строгими. Иногда достаточно 7 часов, иногда и 9 мало – это зависит от человека, и мы должны быть гибкими. Только менее 7 часов все-таки не спите. Спать надо без шума. Вы, наверное, слышали не раз, что спать со звуками не желательно, потому что даже если они помогают нам заснуть, наш сон становится хуже. На самом деле это зависит от звуков. Засыпать с телевизором на фоне не очень хорошо, но использование ASMR, белого шума, звуков природы, любимой музыки и тому подобного может и не иметь плохого влияния на наш отдых.

Есть много советов по сну в интернете, но слишком часто среди них встречаются мифы / Фото pvproductions@freepik