Для того, щоб цього уникнути, пропонуємо вам познайомитися з одним скандинавським трюком. 24 Канал описує його завдяки GQ.

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Що таке скандинавський метод сну і як він працює

Цього методу дотримуються жителі країн Скандинавії, щоб набагато краще висипатися й уникати безсоння. І це, ймовірно, одна з причин, чому ці країни вважають найщасливішими у світі.

Метод містить декілька простих у виконанні дій, які допомагають поліпшити якість сну. Ось про що мовиться:

Скандинавський метод сну – що це і які має переваги / Фото gstockstudio@vecteezy