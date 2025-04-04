Якщо ви хочете добре висипатися, забудьте про ці 5 міфів про сон

Іноді здається, що виспатися вночі – нездійсненна місія. Ми проводимо своє життя втомленими та з відчуттям, що ніколи не відпочиваємо, і починаємо шукати в інтернеті якесь чарівне рішення.

Але часто знаходимо тисячі ідей, які є лише міфами, про які вже давно всі мали б забути. 24 Канал завдяки GQ розвінчає найгірші з них.

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Розвінчаємо деякі уявлення про сон, які насправді є хибними

Спати треба 8 годин. Це перша порада, яку ми бачимо, і, звичайно, це варто робити, але тут не треба бути суворими. Іноді достатньо 7 годин, іноді й 9 замало – це залежить від людини, і ми маємо бути гнучкими. Тільки менш як 7 годин все-таки не спіть.

Це перша порада, яку ми бачимо, і, звичайно, це варто робити, але тут не треба бути суворими. Іноді достатньо 7 годин, іноді й 9 замало – це залежить від людини, і ми маємо бути гнучкими. Тільки менш як 7 годин все-таки не спіть. Спати треба без шуму. Ви, мабуть, чули не раз, що спати зі звуками не бажано, бо навіть якщо вони допомагають нам заснути, наш сон стає гіршим. Насправді ж це залежить від звуків. Засинати з телевізором на фоні не дуже добре, але використання ASMR, білого шуму, звуків природи, улюбленої музики тощо може й не мати поганого впливу на наш відпочинок.



Є багато порад щодо сну в інтернеті, але надто часто серед них трапляються міфи / Фото pvproductions@freepik