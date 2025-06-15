Три мотоцикли, які зроблять вашого тата найкрутішим: ідеальні байки до Дня батька

Мотоцикл – це не про транспортний засіб. Це про стиль життя. І якщо ваш батько в молодості катався на байку, то наш матеріал однозначно вас зацікавить.

До Дня батька, який відзначають 15 червня, 24 Канал підготував підбірку мотоциклів, які припадуть до душі татусям. Ми розповімо про байки, які подарують позитивні емоції та насолоду від поїздок як містом, так і по шосе.

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ТОП мотоциклів для татусів

Відразу ж обмовимось, що у цьому матеріалі могло бути значно більше мотоциклів. Ми ж звернули увагу на трьох різних виробників та моделі, які задовольнять потреби багатьох татусів. Тож, гайда разом із нами відчувати зустрічний вітер!

Yamaha XSR900 (2024)

Це сучасний стрітфайтер, який виділяється ретро-стилем.

Основні технічні характеристики:

Двигун: 890 кубічних сантиметрів, 3-циліндровий, 117 кінських сил.

Тип: стрітфайтер (дорожній мотоцикл, який має спортивні елементи).

Особливості: дизайн у стилі ретро з круглою фарою, наявність сучасної електроніки (круїз-контроль, різні режими їзди та ABS), а також легка вага – 193 кілограми.

Комфорт: посадка пряма, що ідеально підійде для поїздок на великі дистанції.

Ціна в Україні: від 574 тисячі гривень на Auto.RIA.



Мотоцикл Yamaha XSR900 (2024) / Фото Yamaha

Чому цей мотоцикл підійде для тата? У моделі Yamaha XSR900 відмінно поєднується класичний дизайн і сучасні технології. Він сподобається батькам, які віддають перевагу стилю та динаміці. Мотоцикл буде зручним як під час поїздок містом, так і подорожей. Він маневрений, легкий для поїздок на щодень. Водночас він має свій характер, який дарує непідробні емоції тому, хто на нього сідає.

Для яких татусів цей мотоцикл? Якщо ваш тато активний, цінує поєднання класики та сучасності та прагне мати стильний мотоцикл для поїздок на роботу або за місто. А його легкість у керуванні припаде до душі тим, хто давненько не сідав за кермо двоколісного.

Indian Scout Bobber (2024)

А ось це сучасний круїзер, який виділяється нестримним американським характером.

Основні технічні характеристики:

Двигун: 1133 кубічні сантиметри, V-твін, 94 кінські сили.

Тип: круїзер / бобер.

Особливості: у нього низький центр ваги, керування легке, стильний дизайн, а також є широка можливість кастомізації.

Комфорт: сидіння низьке – 649 міліметрів – що ідеально підійде для татусів середнього зросту. Він також припаде до душі тим, чия душа прагне стабільності.

Ціна в Україні: 738 тисяч гривень за новенький мотоцикл з салону.



Мотоцикл Indian Scout Bobber (2024) / Фото Indian Scout

Чому цей мотоцикл підійде для тата? Цей байк для тих татусів, котрі марять американською мотокультурою, а також цінують сучасний комфорт. Він має низьку посадку, мінімалістичний дизайн та потужний двигун. Усе це робить мотоцикл відмінним вибором для плавного та виваженого руху по шосе або місту. Сам байк брутальний, додаючи +100500 балів до образу вашого татуся.

Для яких татусів цей байк? Він для тих, хто цінує розслаблені поїздки. Тих, кому подобається американський стиль та тих, хто полюбляє увагу. Він точно не для тих, хто женеться за швидкістю. Він для тих, хто насолоджується поїздкою без поспіху.

Honda Shadow Phantom (2025)

Ще один класичний круїзер з бобер-стилем.

Основні технічні характеристики:

Двигун: 745 кубічних сантиметрів, V-твін, рідинне охолодження, 43 кінські сили.

Тип: круїзер / бобер.

Особливості: мотоцикл з чорним матовим дизайном і мінімалістичними деталями, валовим приводом, сучасною інжекторною системою PGM-FI. Опціонально можна вибрати модель з наявністю ABS.

Комфорт: у цього байка також низький центр ваги, низька висота сидіння (650 міліметрів), зручна пряма посадка. Він ідеально підійде для драйверів, у яких різний зріст і досвід кермування мотоциклами.

Ціна: в Україні цю модель придбати складнувато, а на офіційному сайті у США вона коштує 8 699 доларів або близько 360 тисяч гривень.



Мотоцикл Honda Shadow Phantom (2025) / Фото Honda

Чому цей мотоцикл підійде для тата? Перед нами середньоваговий круїзер, який має сучасний бобер-дизайн. Байк стильний і брутальний, але водночас доступний і комфортний. Завдяки низькій посадці, плавній роботі двигуна та японській надійності, він стане улюбленцем татусів, яким подобаються поїздки без надмірного поспіху. Він для тих, хто хотів би мати Harley-Davidson, але поки не готовий викладати у кілька разів більше грошей.

Для яких татусів цей байк? Він для тих, хто прагне мати у своєму гаражі класичний круїзер, оснащений сучасними технологіями. Цей мотоцикл для тих, кому подобаються спокійні поїздки, а також цінує мінімалізм у стилі. Він стане улюбленцем як досвідчених райдерів, так і тих, хто після тривалої перерви хоче знову сісти на байк.

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Кожен з цих байків знайде свого поціновувача. І, можливо, серед них буде і ваш батько. Тож, якщо ви маєте можливість зробити такий подарунок – зробіть його. Емоції вашого батька будуть безцінними!