У цій підбірці 24 Канал назвав 5 подарунків, які можна сміливо вважати не найкращими на День батька. Звичайно ж, на колір і смак, як то кажуть… але, якщо ви не хочете образити або засмутити свого татуся, то варто звернути увагу на щось інакше!

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Що не варто дарувати на День батька

Дисклеймер! Звичайно ж, кожен з нас хотів би зробити якийсь гарний подарунок своєму татусеві. Втім, це не завжди має бути щось коштовне. Пам’ятайте про те, що іноді найціннішою може бути ваша турбота й увага.

Водночас, якщо ви прагнете і щось фізичне вручити на День батька, то не ризикуйте. Оминайте десятою дорогою подарунки, які ми назвемо далі.

Шкарпетки

Шкарпетки – ледь не завжди безпрограшний варіант. Але лише за умови, що вони – частина подарункового боксу або набору на свято. Якщо ж просто подарувати шкарпетки, то це не має абсолютно нічого спільного з проявом турботи й уваги. Ба більше, тато ще й може якось неправильно зчитати цей презент. До прикладу, якщо він фанат всесвіту Гаррі Поттера, то може проасоціювати себе з Добі. Воно вам треба?

Дешеві парфуми

По-перше, дарувати парфуми без конкретного завдання – справа невдячна. А все тому, що існує фантастично висока ймовірність, що ви не вгадаєте з ароматом.

По-друге, якщо ви даруєте дешевий парфум, то це ще й може бути демонстрацією того, що ви намагаєтесь зекономити. Ба більше, підробка "під Тома Форда" може на тілі розкриватись не кедром і рожевим перцем, а чимось вкрай неприємним. Це ми ще не заговорили про можливу алергію на деякі інгредієнти.

Тому, якщо у вас і виникло бажання подарувати парфум, то краще тоді вручити сертифікат на покупку. І нехай тато собі вже обере те, що йому до душі. І то за умови, що парфуми його взагалі цікавлять. Знову ж таки, не варто нав’язувати певні подарунки, які можуть просто простоювати у шафі.



Деякі аромати можуть викликати алергію / Фото wayhomestudio

Дешевий алкоголь

Тут точно така сама ситуація, як і з парфумами. Не намагайтесь зекономити на алкоголі, якщо хочете подарувати його. Пам’ятайте, що ціну завжди можна загуглити і зрозуміти, на скільки ви оцінили свого татуся. Особливо, якщо це просто пляшка у подарунковому пакеті. Може скластись враження, що ви спішили і забігли у сусідній магазин, щоб взяти перший-ліпший алкоголь.

Якщо не можете собі дозволити дорогий імпортний алкоголь – оберіть український відповідник. Можливо, ви знайдете напій, який припаде до душі вашому татові, і стане його улюбленим.

Сувенірна продукція з написом "Найкращий тато"

Звичайно ж, така продукція дуже мила та може викликати усмішку. І якщо говорити про горнятко, то це ще можна зрозуміти. Але що ж робити футболку з величезним написом спереду? Погодьтесь, що носити її на людях він точно не буде. Та й чи хотіли б ви, щоб він вигулював таку футболку десь в центрі міста без кринжових відчуттів.

Скажімо так, умовне горня з таким написом – як частина подарунка – має право на існування. Але робити з такого презента ціле "щось" – не найкраща ідея.

Відсутність подарунка

Так-так, відсутність подарунка – теж поганий подарунок. Винятком може бути ваша домовленість, що на День батька ви нічого не даруєте. Водночас це не забороняє вас подарувати своєму татові одну з найдорожчих речей – ваш час. Тому можете вибратись разом на сніданок або вечерю, сходити в улюблений батьків паб, щоб подивитись футбольний матч.



Краще приділіть батькові свій час / Фото freepik

Ваша увага і ваш час – це не відсутність подарунка. А от просто прийти з порожніми руками, посидіти 5 хвилин і піти – точно не найкраще рішення. Постарайтесь виділити бодай кілька годин свого часу. Повірте, ваш татусь буде дуже і дуже вдячний за таку можливість та з радістю проведе бодай частину дня разом із вами.

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Який би ви подарунок не обрали на День батька, пам’ятайте, що він має бути від щирого серця. Нехай це не буде щось, вручене "для галочки". Повірте, це надзвичайно цінно. Особливо нині, під час повномасштабного вторгнення.