Три мотоцикла, которые сделают вашего папу самым крутым: идеальные байки ко Дню отца

Мотоцикл – это не про транспортное средство. Это про стиль жизни. И если ваш отец в молодости катался на байке, то наш материал однозначно вас заинтересует.

Ко Дню отца, который отмечают 15 июня, 24 Канал подготовил подборку мотоциклов, которые придутся по душе папам. Мы расскажем о байках, которые подарят положительные эмоции и наслаждение от поездок как по городу, так и по шоссе.

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ТОП мотоциклов для пап

Сразу же оговоримся, что в этом материале могло быть значительно больше мотоциклов. Мы же обратили внимание на трех разных производителей и модели, которые удовлетворят потребности многих пап. Поэтому, айда вместе с нами чувствовать встречный ветер!

Yamaha XSR900 (2024)

Это современный стритфайтер, который выделяется ретро-стилем.

Основные технические характеристики:

Двигатель: 890 кубических сантиметров, 3-цилиндровый, 117 лошадиных сил.

Тип: стритфайтер (дорожный мотоцикл, который имеет спортивные элементы).

Особенности: дизайн в стиле ретро с круглой фарой, наличие современной электроники (круиз-контроль, различные режимы езды и ABS), а также легкий вес – 193 килограмма.

Комфорт: посадка прямая, что идеально подойдет для поездок на большие дистанции.

Цена в Украине: от 574 тысячи гривен на Auto.RIA.



Мотоцикл Yamaha XSR900 (2024) / Фото Yamaha

Почему этот мотоцикл подойдет для папы? В модели Yamaha XSR900 отлично сочетается классический дизайн и современные технологии. Он понравится родителям, которые предпочитают стиль и динамику. Мотоцикл будет удобным как во время поездок по городу, так и путешествий. Он маневренный, легкий для поездок на каждый день. В то же время он имеет свой характер, который дарит неподдельные эмоции тому, кто на него садится.

Для каких пап этот мотоцикл? Если ваш папа активный, ценит сочетание классики и современности и стремится иметь стильный мотоцикл для поездок на работу или за город. А его легкость в управлении придется по душе тем, кто давненько не садился за руль двухколесного.

Indian Scout Bobber (2024)

А вот это современный круизер, который выделяется безудержным американским характером.

Основные технические характеристики:

Двигатель: 1133 кубических сантиметра, V-твин, 94 лошадиные силы.

Тип: круизер / бобер.

Особенности: у него низкий центр тяжести, управление легкое, стильный дизайн, а также есть широкая возможность кастомизации.

Комфорт: сиденье низкое – 649 миллиметров – что идеально подойдет для пап среднего роста. Он также придется по душе тем, чья душа стремится к стабильности.

Цена в Украине: 738 тысяч гривен за новенький мотоцикл из салона.



Мотоцикл Indian Scout Bobber (2024) / Фото Indian Scout

Почему этот мотоцикл подойдет для папы? Этот байк для тех пап, которые бредят американской мотокультурой, а также ценят современный комфорт. Он имеет низкую посадку, минималистичный дизайн и мощный двигатель. Все это делает мотоцикл отличным выбором для плавного и взвешенного движения по шоссе или городу. Сам байк брутальный, добавляя +100500 баллов к образу вашего папы.

Для каких пап этот байк? Он для тех, кто ценит расслабленные поездки. Тех, кому нравится американский стиль и тех, кто любит внимание. Он точно не для тех, кто гонится за скоростью. Он для тех, кто наслаждается поездкой без спешки.

Honda Shadow Phantom (2025)

Еще один классический круизер с бобер-стилем.

Основные технические характеристики:

Двигатель: 745 кубических сантиметров, V-твин, жидкостное охлаждение, 43 лошадиные силы.

Тип: круизер / бобер.

Особенности: мотоцикл с черным матовым дизайном и минималистичными деталями, валовым приводом, современной инжекторной системой PGM-FI. Опционально можно выбрать модель с наличием ABS.

Комфорт: у этого байка также низкий центр тяжести, низкая высота сиденья (650 миллиметров), удобная прямая посадка. Он идеально подойдет для драйверов, у которых разный рост и опыт вождения мотоциклами.

Цена: в Украине эту модель приобрести сложновато, а на официальном сайте в США она стоит 8 699 долларов или около 360 тысяч гривен.



Мотоцикл Honda Shadow Phantom (2025) / Фото Honda

Почему этот мотоцикл подойдет для папы? Перед нами средневесовой круизер, который имеет современный бобер-дизайн. Байк стильный и брутальный, но одновременно доступный и комфортный. Благодаря низкой посадке, плавной работе двигателя и японской надежности, он станет любимцем пап, которым нравятся поездки без чрезмерной спешки. Он для тех, кто хотел бы иметь Harley-Davidson, но пока не готов выкладывать в несколько раз больше денег.

Для каких пап этот байк? Он для тех, кто хочет иметь в своем гараже классический круизер, оснащенный современными технологиями. Этот мотоцикл для тех, кому нравятся спокойные поездки, а также ценит минимализм в стиле. Он станет любимцем как опытных райдеров, так и тех, кто после длительного перерыва хочет снова сесть на байк.

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Каждый из этих байков найдет своего ценителя. И, возможно, среди них будет и ваш отец. Поэтому, если вы имеете возможность сделать такой подарок – сделайте его. Эмоции вашего отца будут бесценными!