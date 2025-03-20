Пара посварилась через те, як потрібно наливати рідкий порошок: вірусне відео з тіктока

Одна жінка з Австралії "вивісила брудну білизну" свого хлопця у тіктоці, показавши проблему з рідким пральним порошком. Вона насварила чоловіка за те, як він цей порошок використовує, тож і той не поліз за словом до кишені.

То яке ж саме питання спричинило таку незгоду в парі, що дійшло до сварки? Розповість 24 Канал із посиланням на New York Post.

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Проблема з кришкою: як метод прання став причиною серйозного конфлікту у парі

Дискусія виникла навколо такого питання: коли ви перете, то наливаєте рідкий пральний засіб у кришку, а потім у машинку, чи заливаєте засіб безпосередньо в машинку, а чи наповнюєте ковпачок і кидаєте його в пралку разом з одягом?

Коханий авторки відео, що стало вірусним у тіктоці й набрало під 7 мільйонів переглядів, поклав кришечку з засобом просто в пральну машину. Жінка назвала це "психованим вчинком".

Я щойно запитала свого хлопця, де кришка від рідкого прального порошку, а він відповів: "О, я просто наповнюю її та кидаю?",

– написала вона в коментарі до відео.

Тобто кидає з одягом. І при цьому хлопець був абсолютно переконаний, що його метод "нормальний", та навіть доводив це, шукаючи на етикетці порошку відповідну інструкцію.

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У коментарях до відео можна побачити багато різних думок. Хтось підтримав жінку, але багато людей стали й на бік хлопця.

"Я роблю так само, щоб кришка не була вкрита залишками мила".

"Він правий, але скажіть йому, що ми сказали, що він не правий".

"За всі свої 26 років на Землі я ніколи не бачив і не чув, щоб хтось кидав кришку в пральну машину".

"Ви що, запікаєте свої мірні стаканчики в хлібі?"

ще один користувач тіктока виявив, що якщо прочитати дрібний шрифт на кришці пляшки від Tide, то саме так там і написано робити. Тобто кришечку можна прати разом з одягом.

Справді, основні бренди пральних засобів виготовляють ковпачки, які можна кидати в прання, але не всі. Тому все-таки й перш за все – треба уважно читати інструкцію.