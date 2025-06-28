Тонування лобового скла в автомобілі: що дозволено в Україні, а що заборонено

Чи можна в Україні взагалі тонувати лобове скло в авто? Загалом, тонування скла автомобіля є популярним способом покращити вигляд авто, захистити салон від сонця та забезпечити приватність.

Однак в Україні, як і в багатьох інших країнах, це питання урегульоване суворими нормами, порушення яких може призвести до штрафів. Які правила діють у 2025 році загалом та щодо лобового скла зокрема, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Важливе для водіїв: чи має право поліція зупиняти вас просто так у 2025 році

Чи можна затемнити лобове скло в авто, щоб не було штрафів

Правила дорожнього руху України, а саме пункт 31.4.7, та ДСТУ 5727-88 чітко пишуть, яким може бути тонування лобового скла в авто. Там зазначено, що експлуатувати машину заборонено, якщо на лобове нанесли покриття, що обмежує оглядовість водія або погіршує прозорість.

Лобове скло має пропускати не менше, ніж 75% світла. Дозволена тільки прозора сонцезахисна смуга у верхній частині, і тільки завширшки до 14 сантиметрів. Тонування, яке не відповідає цим нормам, вважають порушенням.

Можна використовувати атермальну плівку з пропусканням світла не меншим за 80%, вона майже непомітна, але захищає від ультрафіолету. Проте навіть із такою плівкою потрібен сертифікат відповідності.

Зверніть увагу: дзеркальна плівка заборонена категорично, оскільки вона спотворює сприйняття кольорів і може створювати небезпеку.

Тонування скла – чи це законно у 2025 році? / Фото sklo@vecteezy

Правоохоронці можуть перевірити світлопропускання спеціальним приладом – тауметром, і він має бути сертифікованим. Перевіряти тонування можуть під час постановки авто на облік, техогляду або на стаціонарних постах.

Штраф за порушення – 340 гривень за перше, до 8500 гривень за повторне або позбавлення прав на 3 – 6 місяців.

До слова, водіям, які планують виїжджати за кордон, варто врахувати, що в ЄС тонування лобового скла також має суворі правила. А там штраф за порушення меншим за 50 євро не буде.

Отже, тонувати лобове скло в Україні можна тільки у межах чітких норм. Щоб уникнути проблем, обирайте сертифіковані плівки та завжди перевіряйте актуальні норми перед тонуванням.