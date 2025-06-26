Відеореєстратори стали звичною частиною життя багатьох українських водіїв. Вони допомагають фіксувати дорожні ситуації, захищати права у спірних випадках, надавати докази у ДТП тощо.

Але чи законно їх використовувати в Україні у 2025 році? Відповідь має 24 Канал.

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Чи законно в Україні мати відеореєстратор

Правила дорожнього руху та законодавство України, зокрема Кодекс України про адміністративні правопорушення, згадують про відеореєстратори. Ці пристрої описані як технічні засоби для фіксації ситуації на дорозі.

І якщо вони не створюють перешкод для водія – то й нема із ними проблем. Інша справа, якщо реєстратор встановили так, що він закриває огляд через лобове скло чи відвертає увагу.

для водія – то й нема із ними проблем. Інша справа, якщо реєстратор встановили так, що він закриває огляд через лобове скло чи відвертає увагу. Тобто відеореєстратор потрібно встановлювати так, щоб він не порушував вимоги безпеки. А неправильне розміщення може дійсно призвести до штрафу – за порушення правил експлуатації авто.

так, щоб він не порушував вимоги безпеки. А неправильне розміщення може дійсно призвести до штрафу – за порушення правил експлуатації авто. Крім того, використання приладів із функцією запису звуку в кабіні може викликати питання, якщо розмови стосуються особистих даних інших людей.

Отже, простіше кажучи, закон відеореєстратори у транспортних засобах використовувати не забороняє. Однак є важливі нюанси.

Відеореєстратори стали звичною частиною життя водіїв, але чи законні вони / Фото freepik

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Також звернімо увагу, що записи з відеореєстратора можуть бути доказами в суді чи під час спілкування з поліцією, але можуть і не бути. Чи їх примуть, залежить від обставин.

Відео має бути чітким, із зазначенням дати та часу, а пристрій – сертифікованим для використання в Україні.

для використання в Україні. Права інших осіб порушувати не можна. Тобто зйомка не має зачіпати приватне життя пішоходів чи інших водіїв без їхньої згоди.

Зверніть увагу: у 2025 році в Україні не повідомляли про масові заборони чи штрафи через відеореєстратори. Проте водіям радять уникати публікації записів у соцмережах – раптом туди випадково потрапило щось, що слугуватиме на руку ворогу.

Загалом, відеореєстратор – це корисний інструмент, якщо використовувати його правильно. І цілком законний, якщо не порушувати кілька згаданих вище вимог.