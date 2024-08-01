Усілякі імпровізовані методи зі застосуванням того, що ви можете знайти в середовищі навколо, можуть врятувати вам життя. От і розпалювання вогню за допомогою пляшки з водою – один із таких іноді життєво необхідних навиків.

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Як розпалити вогонь за допомогою пляшки з водою

Метод із використанням пляшки з водою схожий на розпалювання вогню за допомогою збільшувального скла. Пляшка діє як лінза, яка фокусує сонячне світло в надзвичайно яскраву точку, що швидко нагріває папір (або інші матеріали для підпалювання) до точки горіння.

Перше, що потрібно знати про розпалювання вогню за допомогою пляшки з водою – це те, що це нелегко. Потрібен час і практика, щоб правильно розташувати пляшку, а якщо сонце не в повній силі, бо вже пізно, або ховається за хмарами, ваші зусилля можуть виявитися марними.

Щоб максимізувати свої шанси на успіх, використовуйте прозорі пляшки з гладким вигнутим верхом, наповнені прозорою рідиною. Кольори поглинають світло, а текстури перешкоджають фокусуванню. Для трута найкраще підходить папір з темним чорнилом – воно поглинає тепло і швидше спалахує.



Ось інструкція, як розпалювати багаття за допомогою пляшки / Ілюстрація The Art of Manliness

Розпалюємо багаття з пляшкою так: