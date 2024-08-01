Всевозможные импровизированные методы с применением того, что вы можете найти в окружающей среде, могут спасти вам жизнь. Вот и разжигание огня с помощью бутылки с водой – один из таких иногда жизненно необходимых навыков.

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Как разжечь огонь с помощью бутылки с водой

Метод с использованием бутылки с водой похож на разжигание огня с помощью увеличительного стекла. Бутылка действует как линза, которая фокусирует солнечный свет в чрезвычайно яркую точку, что быстро нагревает бумагу (или другие материалы для поджигания) до точки горения.

Первое, что нужно знать о разжигании огня с помощью бутылки с водой – это то, что это нелегко. Нужно время и практика, чтобы правильно расположить бутылку, а если солнце не в полной силе, потому что уже поздно, или прячется за облаками, ваши усилия могут оказаться напрасными.

Чтобы максимизировать свои шансы на успех, используйте прозрачные бутылки с гладким изогнутым верхом, наполненные прозрачной жидкостью. Цвета поглощают свет, а текстуры препятствуют фокусировке. Для трута лучше всего подходит бумага с темными чернилами – они поглощают тепло и быстрее вспыхивают.



Вот инструкция, как разжигать костер с помощью бутылки / Иллюстрация The Art of Manliness

Разжигаем костер с бутылкой так: