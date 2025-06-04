Персональний тренер coachwithtattoos в інстаграмі поділився 5 простими вправами, які можуть віддалити ці проблеми. 24 Канал розповість про них докладніше.

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Персональний тренер переконує, що його 5 вправ можуть позбавити вас від болю в спині та шиї

Тренер запевняє, що його комплекс із 5 вправ допомагає зменшити дискомфорт, покращити рухливість і полегшити навантаження на хребет. І що він ідеально підходить для людей із сидячим способом життя чи проблемами зі спиною.

Ось ці вправи:

Одна рука за голову, протилежна тисне на коліно ззовні. Розвиваємо грудний відділ, робимо вдих на розкритті. Фіксуємося на кожну сторону максимальну кількість часу.

Підборіддя прокатуємо від плеча до плеча. Потрібно зробити не просто напівоберт, а зробити це без відриву від себе.

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Рука обіймає іншу та тягне її до себе, роблячи круговий оберт. Це вправа на розслаблення плеча і лопатки, щоб позбутися скутості в шиї та спині.

Кругові оберти тулубом, щоб покращити кровообіг і рухливість.

Нога на ногу, тільки так, щоб було комфортно. Далі нахил уперед, та утримати його скільки можливо, не даючи коліну підійматися. Спершу на одну так ногу, потім на іншу.

Зауважимо, що ці вправи не потребують спеціального обладнання. Тобто ви спокійно можете робити їх вдома, в офісі, причім, як не парадоксально, навіть не встаючи з крісла.

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Єдиний нюанс – їх, як і будь-які вправи, треба виконувати регулярно. І тоді ви можете зменшити свій біль, покращити поставу та повернути легкість рухам.

І, звісно, дуже важливо у будь-якому випадку проконсультуватися з лікарем, щоб вчасно виявити ймовірні серйозні проблеми з хребтом.