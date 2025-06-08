А даже если и так, вы можете не знать, как именно получать от нее максимальную пользу. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

Смотрите также Эти 5 упражнений спасут вашу спину от боли – и вы даже можете не вставать с кресла

Лучшее силовое упражнение для вашего тела: нужен только стул

Лучшее силовое упражнение необязательно должно быть сложным или требовать сложного оборудования. Более того, для него, возможно, даже не надо ходить в спортзал.

Какое именно силовое упражнение – одно из лучших, какие только существуют? Это вставание со стула. Да, вы правильно прочитали. И это далеко не настолько просто, насколько звучит, потому что его надо выполнять правильно.

Каждый раз, когда вы встаете, вы задействуете ноги, ягодичные мышцы и центр тела. При этом вы поднимаете весь вес своего тела – а это, согласитесь, больше, чем все ваши гантели.

Это небольшое и повседневное упражнение может быть чрезвычайно эффективным, но для этого вам следует придерживаться определенных требований. Все чтобы получить от него максимум пользы.

мужчина тренируется домаКак превратить обычное вставание со стула на эффективную тренировку? / Фото freepik

  • Итак, сначала следует сесть на стул, расставить ноги и поставить их на пол на уровне бедер. Это ваше исходное положение, но еще скрестите руки перед грудью.
  • Теперь напрягите мышцы живота и ягодиц, прижмите пятки к полу – и встаньте с медленным выдохом.
  • Во время всего процесса контролируйте свое тело. Не падайте, не двигайтесь слишком быстро. Повторите упражнение 10 раз, сделайте минуту перерыва, и повторите серию.

Это упражнение прекрасно для всех, но особенно для людей с лишним весом и людей пожилых, которые отвыкли заниматься спортом. Более активным лучше разнообразить упражнение – увеличить количество повторений или добавить вес.

К слову: если вы совсем профи и вам от такого скучно, попробуйте выполнять упражнение стоя и на одной ноге. Чередуя ноги, вы еще и будете тренировать равновесие.

В общем, это легкое упражнение, знакомое (кто из нас не встает со стула в быту), не требует большой концентрации – но при этом тренирует большую группу мышц. Просто отныне делайте его правильно.