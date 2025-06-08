А даже если и так, вы можете не знать, как именно получать от нее максимальную пользу. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Лучшее силовое упражнение для вашего тела: нужен только стул

Лучшее силовое упражнение необязательно должно быть сложным или требовать сложного оборудования. Более того, для него, возможно, даже не надо ходить в спортзал.

Какое именно силовое упражнение – одно из лучших, какие только существуют? Это вставание со стула. Да, вы правильно прочитали. И это далеко не настолько просто, насколько звучит, потому что его надо выполнять правильно.

Каждый раз, когда вы встаете, вы задействуете ноги, ягодичные мышцы и центр тела. При этом вы поднимаете весь вес своего тела – а это, согласитесь, больше, чем все ваши гантели.

Это небольшое и повседневное упражнение может быть чрезвычайно эффективным, но для этого вам следует придерживаться определенных требований. Все чтобы получить от него максимум пользы.

Как превратить обычное вставание со стула на эффективную тренировку? / Фото freepik

Итак, сначала следует сесть на стул, расставить ноги и поставить их на пол на уровне бедер. Это ваше исходное положение , но еще скрестите руки перед грудью.

, но еще скрестите руки перед грудью. Теперь напрягите мышцы живота и ягодиц, прижмите пятки к полу – и встаньте с медленным выдохом.

с медленным выдохом. Во время всего процесса контролируйте свое тело. Не падайте, не двигайтесь слишком быстро. Повторите упражнение 10 раз, сделайте минуту перерыва, и повторите серию.

Это упражнение прекрасно для всех, но особенно для людей с лишним весом и людей пожилых, которые отвыкли заниматься спортом. Более активным лучше разнообразить упражнение – увеличить количество повторений или добавить вес.

К слову: если вы совсем профи и вам от такого скучно, попробуйте выполнять упражнение стоя и на одной ноге. Чередуя ноги, вы еще и будете тренировать равновесие.

В общем, это легкое упражнение, знакомое (кто из нас не встает со стула в быту), не требует большой концентрации – но при этом тренирует большую группу мышц. Просто отныне делайте его правильно.