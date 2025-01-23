Якщо ви поставили собі за мету знайти пару у 2025, то якраз повільні побачення мають стати вашим підходом. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Що таке повільні побачення

Це повільний процес, але воно того варте. Метод повільних побачень заснований на тому, щоб припинити постійні спроби знайти пару, а натомість знайти час, щоб познайомитися з кимось ближче.

Це означає, що ви поставитеся до процесу серйозно, що ви не будете використовувати додатки як хобі, і що ви будете застосовувати свій досвід як навчання. Щонайменше щоб визначити, що саме ви дійсно шукаєте і потребуєте в партнері.

Для багатьох людей знайомства є дещо болісним процесом. Бо ж доводиться розкриватися для незнайомців, а потім може виявитися, що це ні до чого не призводить. Або коли ти сподіваєшся на щось одне, з огляду на анкету в телефоні, але бачиш геть інше у дійсності.

На противагу цьому, на думку експертки зі знайомств Лари Феррейро, повільні знайомства корисні для емоційного стану. Адже глибших та більш значущих зв'язків досягають завдяки присвяченню цьому необхідного часу, а також дотриманню процесу, в якому більше уваги надають почуттям.

Повільні побачення є трендом 2025 року і справді можуть допомогти зробити побачення успішними / Фото freepik

Як правильно застосовувати техніку повільного побачення

Феррейро створила посібник, який допоможе правильно розпочати повільні знайомства та досягти більшого успіху в пошуку пари. Ось що вам потрібно зробити: