Якщо ви поставили собі за мету знайти пару у 2025, то якраз повільні побачення мають стати вашим підходом. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.
Дивіться також Ці 4 слова миттєво покращують ваш зв'язок у парі, на думку експертів
Що таке повільні побачення
Це повільний процес, але воно того варте. Метод повільних побачень заснований на тому, щоб припинити постійні спроби знайти пару, а натомість знайти час, щоб познайомитися з кимось ближче.
Це означає, що ви поставитеся до процесу серйозно, що ви не будете використовувати додатки як хобі, і що ви будете застосовувати свій досвід як навчання. Щонайменше щоб визначити, що саме ви дійсно шукаєте і потребуєте в партнері.
Для багатьох людей знайомства є дещо болісним процесом. Бо ж доводиться розкриватися для незнайомців, а потім може виявитися, що це ні до чого не призводить. Або коли ти сподіваєшся на щось одне, з огляду на анкету в телефоні, але бачиш геть інше у дійсності.
На противагу цьому, на думку експертки зі знайомств Лари Феррейро, повільні знайомства корисні для емоційного стану. Адже глибших та більш значущих зв'язків досягають завдяки присвяченню цьому необхідного часу, а також дотриманню процесу, в якому більше уваги надають почуттям.
Повільні побачення є трендом 2025 року і справді можуть допомогти зробити побачення успішними / Фото freepik
Як правильно застосовувати техніку повільного побачення
Феррейро створила посібник, який допоможе правильно розпочати повільні знайомства та досягти більшого успіху в пошуку пари. Ось що вам потрібно зробити:
- Задля емоційного очищення проаналізуйте свій досвід і те, чого ви хочете від стосунків.
- Віддавайте перевагу якості, а не кількості побачень.
- Обирайте для побачень місця, де можна спокійно поговорити, а не переповнені бари чи клуби.
- Наберіться терпіння і спробуйте добре пізнати людину, перш ніж відкидати її.
- Запишіть у щоденнику, які інтереси та якості ви шукаєте в парі та чи є вони у вас.
- Прислухайтеся до своїх партнерів.
- Після побачення запитайте себе, що ви відчували, чого навчилися, чи винесли щось для себе із зустрічі.
- Якщо зрештою ви не відчуваєте зв'язку, спробуйте завершити стосунки, навіть якщо вони короткі, з повагою і дружньо.