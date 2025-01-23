Если вы поставили себе цель найти пару в 2025, то как раз медленные свидания должны стать вашим подходом. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Что такое медленные свидания

Это медленный процесс, но оно того стоит. Метод медленных свиданий основан на том, чтобы прекратить постоянные попытки найти пару, а вместо этого найти время, чтобы познакомиться с кем-то поближе.

Это означает, что вы отнесетесь к процессу серьезно, что вы не будете использовать приложения как хобби, и что вы будете применять свой опыт как обучение. По меньшей мере чтобы определить, что именно вы действительно ищете и хотите видеть в партнере.

Для многих людей знакомства являются несколько болезненным процессом. Ведь приходится раскрываться для незнакомцев, а потом может оказаться, что это ни к чему не приводит. Или когда ты надеешься на что-то одно, учитывая анкету в телефоне, но видишь совсем другое в действительности.

В противоположность этому, по мнению эксперта по знакомствам Лары Феррейро, медленные знакомства полезны для эмоционального состояния. Ведь глубоких и более значимых связей достигают благодаря посвящению этому необходимого времени, а также соблюдению процесса, в котором больше внимания уделяют чувствам.

Медленные свидания являются трендом 2025 года и действительно могут помочь сделать свидания успешными / Фото freepik

Как правильно применять технику медленного свидания

Феррейро создала пособие, которое поможет правильно начать медленные знакомства и достичь большего успеха в поиске пары. Вот что вам нужно сделать: