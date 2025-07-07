Містер Олімпія порадив найкраще тренування для всього тіла для чоловіків

Це тренування підходить для всіх, байдуже, чи ви новачок, чи профі. А порадив його не абихто, а сам Арнольд Шварценеггер.

І тут таки варто прислухатися, бо якщо хтось і може порадити найкраще тренування для всього тіла для чоловіків, то це Містер Олімпія. 24 Канал завдяки GQ розповість про це докладніше.

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Ось найкраще тренування для всього тіла від Шварценеггера

Арнольд Шварценеггер – це чоловік, що знає все про відвідування спортзалу. Не просто ж так він став семиразовим Містером Олімпія.

І у своїх соцмережах Арні щотижня зазвичай ділиться якоюсь програмою тренувань. Може здатися, що там мовиться про якісь особливо складні цикли, тільки для найдосвідченіших, але – ні.

Шварценеггер завжди закликав усіх займатися спортом, незалежно від рівня фізичної підготовки. Тож і його поради підходять усім – як початківцям, так і професіоналам.

Ми розповімо про одну із порад Арні – це коротка тренувальна програма для всього тіла, розділена за типами вправ. Тобто тут не об'єднання кількох рухів, а розподіл цих рухів так, щоб кожна зона тіла була пропрацьована досконало.

За програмою ви маєте виконати повторення за 1 хвилину, а всю схему – за 20 хвилин. При цьому час, що залишається від кожної хвилини, слід присвятити відпочинку.

Наприклад, ви запланували 15 присідань. Встановлюєте таймер на 1 хвилину, і якщо робите їх за 30 секунд, то решту 30 нічого не робите – відпочиваєте до наступної вправи.

Кожна категорія у програмі має 4 опції, щоб ви могли адаптувати її до свого рівня. Якщо ви новачок, вам більше підійде варіант з вагою тіла або еластичними стрічками. Для середнього рівня можна брати гантелі. А експерти вже хай працюють зі штангами.

Арнольд Шварценеггер не тільки не припиняв тренуватися, а й радить, як це робити сучасним чоловікам / Фото з фейсбука Арні

Схема повного тренування від Шварценеггера

Нагадуємо, ви можете адаптувати це тренування під свій рівень, обираючи не всі, а лише потрібна вам опції:

Нижня частина тіла:

Присідання з вагою тіла – 4 по 10 чи 15 повторень.

Присідання з еластичними стрічками – 4 по 12 повторень

Присідання з гантелями – 4 по 10 чи 12 повторень

Присідання зі штангою спереду або ззаду – 4 по 6 чи 8 повторень

Верхня частина тіла:

Відтискання – 4 по 10 чи 15 повторень.

Жим від грудей або над головою з еластичною стрічкою – 4 по 12 повторень.

Жим плечей з гантелями – 4 по 8 чи 10 повторень.

Жим над головою зі штангою – 4 по 8 або 10 повторень.

Нижня тяга:

Підйом стегон на одній нозі – 4 по 8 або 12 повторень на кожну сторону.

Румунська станова тяга з еластичними стрічками – 4 по 10 повторень.

Румунська станова тяга з гантелями – 4 по 6 чи 8 повторень.

Румунська тяга зі штангою – 4 по 6 чи 8 повторень.

Верхня тяга:

Зворотний гріб – 4 по 8 чи 12 повторень.

Гріб з еластичними стрічками – 4 по 12 повторень.

Нахилений гріб з гантелями – 4 по 6 чи 8 повторень.

Нахилений гріб зі штангою – 4 по 6 чи 8 повторень.

Кор: