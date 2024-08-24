Якихось 6 років тому він важив 128 кілограмів, а всі зусилля, спрямовані на те, щоб виправити цю ситуацію, зводилися до обіцянок самому собі почати нове життя з понеділка. Ну, або з Нового року. Що сталося далі, розповідаємо на Gentleman 24.

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Як чоловік змінив життя та вдосконалив тіло: історія paynterrhed

Але все змінилося, коли ця обіцянка стала усвідомленою та почала втілюватися у життя. Чоловік твердо вирішив привести себе до форми та поставити своє здоров'я на перше місце.

Я ніколи не думав, що зайду так далеко. Від дитини, яка ненавиділа все спортивне і взагалі вставати з ліжка, до чоловіка, який прокидається о 5 ранку 5 днів на тиждень, щоб тренуватися,

– згадує paynterrhed у своєму дописі в соцмережі.

Зараз він продовжує досягати своїх цілей, як фізичних, так і ментальних. Торік чоловік набрав 7 кілограмів – але це 7 кілограмів м'язів. А загалом він значно знизив свій індекс маси тіла та відсоток жиру в організмі.

Я продовжую надихатися новими заняттями та методами тренувань, і хоча плавання було моїм улюбленим видом спорту, цього року я також знайшов пристрасть до боксу,

– розповідає чоловік.

Він також прислухався до свого організму і кинув пити. Каже, іноді сумує за улюбленим коктейлем, Маргаритою, але все компенсовує це чудове відчуття себе – як фізично сильного і привабливого чоловіка.

Зараз paynterrhed із радістю ділиться своїм шляхом із друзями й не планує зупинятися: ось що він показує і розповідає