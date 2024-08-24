Каких-то 6 лет назад он весил 128 килограммов, а все усилия, направленные на то, чтобы исправить эту ситуацию, сводились к обещаниям самому себе начать новую жизнь с понедельника. Ну, или с Нового года. Что произошло дальше, рассказываем на Gentleman 24.

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Как мужчина изменил жизнь и усовершенствовал тело: история paynterrhed

Но все изменилось, когда это обещание стало осознанным и начало воплощаться в жизнь. Мужчина твердо решил привести себя в форму и поставить свое здоровье на первое место.

Я никогда не думал, что зайду так далеко. От ребенка, который ненавидел все спортивное и вообще вставать с постели, до мужчины, который просыпается в 5 утра 5 дней в неделю, чтобы тренироваться,

– вспоминает paynterrhed в своей заметке в соцсети.

Сейчас он продолжает достигать своих целей, как физических, так и ментальных. В прошлом году мужчина набрал 7 килограммов – но это 7 килограммов мышц. В целом он значительно снизил свой индекс массы тела и процент жира в организме.

Я продолжаю вдохновляться новыми занятиями и методами тренировок, и хотя плавание было моим любимым видом спорта, в этом году я также нашел страсть к боксу,

– рассказывает мужчина.

Он также прислушался к своему организму и бросил пить. Говорит, иногда скучает по любимому коктейлю, Маргарите, но все компенсирует это замечательное ощущение себя – как физически сильного и привлекательного мужчины.

Сейчас paynterrhed с радостью делится своим путем с друзьями и не планирует останавливаться: вот что он показывает и рассказывает