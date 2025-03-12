"Я божеволію": жінка розповіла, як повідомлення від незнайомця назавжди змінило її життя

Далеко не завжди сюрпризи бувають приємними. Так, жінка дізналась щось, що від неї приховував партнер. І це вкрай негативно вплинуло на їхні стосунки.

Жінка розповіла, що зустрічається з хлопцем вже близько року, і до цього часу це були "найнеймовірніші стосунки", пише 24 Канал з посиланням на The Mirror. Однак днями вона отримала повідомлення від чоловіка, якого вона ніколи не зустрічала. В ньому стверджувалося, що її хлопець переписувався з дружиною незнайомця і намагався "з'єднатися" з нею.

Варте уваги Хто швидше закохується – чоловіки чи жінки: науковці все виміряли й зробили несподівані висновки

Тепер жінка не довіряє своєму коханому



У своєму дописі на Reddit вона зазначила, що відчуває, що може довіряти своєму хлопцеві, тому негайно розповіла йому про повідомлення і сказала, що припускає, що незнайомець переплутав її з іншою людиною. Але її партнер почав "поводитися дивно", перш ніж врешті-решт зізнався, що дружина цього чоловіка – його шкільна подруга, і що вони нещодавно обмінялися повідомленнями, щоб "привітати один одного з днем народження".



Запідозривши недобре, жінка надіслала незнайомцеві повідомлення у відповідь, попросивши переглянути повідомлення між його дружиною та її хлопцем. Чекаючи на відповідь, вона продовжила розпитувати свого хлопця і зажадала побачити його телефон, що змусило його почати ще більше захищатися.



Він став таким захисником і не давав мені його переглянути, лише показував мені, коли переглядав його. Він каже, що видалив повідомлення з тією дівчиною, тому що його завжди звинувачували в зрадах у минулих стосунках, і він не хотів, щоб я про це здогадувалася,

– розповіла вона.



Жінка додала, що жодного разу не звинувачувала свого коханого у чомусь подібному, не заглядала до його телефона. Тому його поведінка її неабияк здивувала.



Чоловік потім заявив, що вони просто "добрі друзі" з дружиною незнайомця, але жінка стверджувала, що це не може бути правдою, тому що вона ніколи не зустрічала і навіть не чула про цю жінку раніше.

Зверніть увагу! Є всього одне речення, яке може покращити ваші стосунки у парі. І ми рекомендуємо його використовувати.



Пара збиралась побратись



Зараз жінка не знає, що робити, оскільки не має вагомих доказів того, що її хлопець їй зраджує, але вона вважає його поведінку підозрілою і знає, що деяка довіра вже була зруйнована.



Довіра до чоловіка серйозно похитнулась / Фото Drazen Zigic



Його поведінка, коли я звинуватила його в цьому і попросила подивитися на свій телефон, – ось що мене найбільше турбує. Це все виглядає так погано. Я божеволію. Ми збиралися одружитися. Я ще ніколи в житті не була настільки впевнена в комусь, як зараз,

– наголосила вона.



Коментатори допису закликали жінку переосмислити свої стосунки. Багато хто сказав, що, хоча, можливо, чоловік і перегнув палицю, і у пари не було роману, але надмірно захисну реакцію її хлопця не можна пояснити.



"Реакція вашого хлопця – він злиться, захищається і відмовляється дозволити вам переглянути його телефон – викликає велике занепокоєння. Мені шкода, але це не дуже добре для ваших стосунків. Ваш хлопець міг би легко виправити це, показавши вам, що його телефону нічого приховувати, але він, очевидно, не зміг", – зауважив один з користувачів форуму.

Дивіться також Науковиця завела пікантний OnlyFans: її лекції набирають мільйони переглядів

Інший зауважив, що чоловік мав би просто дати телефон, якби йому не було, що приховувати. Відтак, у нього виникає підозра, що коханий обманює та не хоче, щоб його вивели на чисту воду.