Які ж найпоширеніші кошмари в людей та що вони означають? 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладно.

Дивіться також Стати щасливішими, досягати цілей, знайти сенс життя: теорія 90 днів усе це вам обіцяє

Ці кошмари найчастіше повторюються у дорослих

Нічні жахіття зачіпають майже 70% дорослих хоча б раз у житті, а близько 30% переживають їх регулярно. Що стоїть за цими неспокійними ночами і як їх можна подолати? Ось короткий огляд поширених сновидінь та їхніх значень.

Падіння в порожнечу. Цей сон символізує втрату контролю або почуття невпевненості в реальному житті. Він може свідчити про страх невдачі або невизначених ситуацій, що викликає потребу в стабільності або безпеці.

Цей сон символізує втрату контролю або почуття невпевненості в реальному житті. Він може свідчити про страх невдачі або невизначених ситуацій, що викликає потребу в стабільності або безпеці. Переслідування. Цей сон уособлює тривогу або уникнення, він вказує на втечу від нерозв'язаних проблем. А проте протистояння людині, яка переслідує вас уві сні, допомагає подолати глибинні страхи.

Цей сон уособлює тривогу або уникнення, він вказує на втечу від нерозв'язаних проблем. А проте протистояння людині, яка переслідує вас уві сні, допомагає подолати глибинні страхи. Власна смерть. Цей не оголошення про неї, це символ трансформації або оновлення. Він відбиває кінець певного етапу життя або важливі зміни, що наближаються.

Цей не оголошення про неї, це символ трансформації або оновлення. Він відбиває кінець певного етапу життя або важливі зміни, що наближаються. Відчуття втрати. Цей тип сновидінь спричиняє страх втратити щось цінне – наприклад, стосунки, можливість або особисту мету. Він відбиває емоційну невпевненість.

Цей тип сновидінь спричиняє страх втратити щось цінне – наприклад, стосунки, можливість або особисту мету. Він відбиває емоційну невпевненість. Пастка. Цей кошмар відбиває відчуття ув'язнення, і часто пов'язаний з ситуацією, яка сприймається як гнітюча. Він вказує на сильну потребу у свободі або рішеннях для подолання обмежень.

Цей кошмар відбиває відчуття ув'язнення, і часто пов'язаний з ситуацією, яка сприймається як гнітюча. Він вказує на сильну потребу у свободі або рішеннях для подолання обмежень. Під атакою. Ці сни виражають глибоко вкорінені страхи, пов'язані з ситуаціями, в яких людина відчуває себе вразливою. Вони нагадують нам про необхідність захищати себе або зміцнювати свої межі.

Нічні жахіття зачіпають майже 70%25 дорослих хоча б раз у житті, а близько 30% переживають їх регулярно / Фото freepik

Пропустити важливу подію. Цей кошмар пов'язаний з тривогою, що відбиває велику заклопотаність виконанням обов'язків або високі очікування від себе.

Цей кошмар пов'язаний з тривогою, що відбиває велику заклопотаність виконанням обов'язків або високі очікування від себе. Прокинутися запізно. Це пов'язано зі стресом, і цей кошмар вказує на страх втратити можливості або не виправдати очікування. Це нагадування про необхідність розставляти пріоритети й організовувати свій час.

Це пов'язано зі стресом, і цей кошмар вказує на страх втратити можливості або не виправдати очікування. Це нагадування про необхідність розставляти пріоритети й організовувати свій час. Смерть близької людини. Цей кошмар є одним з найстрашніших, але він означає лише вираження глибокої прихильності та страху втрати. Зазвичай це також роздуми про еволюцію стосунків з цією людиною.

Цей кошмар є одним з найстрашніших, але він означає лише вираження глибокої прихильності та страху втрати. Зазвичай це також роздуми про еволюцію стосунків з цією людиною. Поранення. Побачені уві сні рани – відбиток емоційного болю або відчуття вразливості. Цей тип кошмарів вказує на потребу в терміновому зціленні або захисті.

Побачені уві сні рани – відбиток емоційного болю або відчуття вразливості. Цей тип кошмарів вказує на потребу в терміновому зціленні або захисті. Втрата зубів. Якщо вам сниться, що у вас випадають зуби, це зазвичай пов'язано із занепокоєнням щодо зовнішності або спілкування. Цей сон є символом особистої невпевненості або життєвих змін.

Якщо вам сниться, що у вас випадають зуби, це зазвичай пов'язано із занепокоєнням щодо зовнішності або спілкування. Цей сон є символом особистої невпевненості або життєвих змін. Стихійне лихо. Сни про стихійні лиха уособлюють неконтрольовані ситуації або емоційні перевантаження. Вони відбивають відчуття безпорадності перед потоком подій.

Ці сни пропонують ключі до розуміння та управління внутрішньою напругою. Вони є проводом до збалансування емоційних потреб і взаємин, за допомогою якого ви можете визначити сфери вашого життя, які потребують уваги.

Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.