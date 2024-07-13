Футбольные фанаты буквально не удержались от воя, когда заметили двойника Саутгейта. Мало того, что он оказался немецким полицейским, да еще и его коллега не был слишком благосклонен к нему.

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Двойник Саутгейта завирусился в сети из-за шуток коллег-полицейских

Двойник стал вирусным на X перед полуфинальным матчем Евро-2024 против Нидерландов 10 июля, который Англия в итоге выиграла на дортмундском стадионе. Именно там среди веселья болельщики заметили офицера полиции, который смеялся вместе с фанатами "трех львов" и даже снимал на видео своего товарища, который взял на себя основную часть шутки.

В окружении моря поклонников сборной Англии полицейский, который кажется полной копией Саутгейта, спел серенаду под дерзкую версию песни Atomic Kitten "Whole Again", специально переделанную для того, чтобы поднять настроение Гарету.

Немецкий полицейский обнаружил удивительное сходство с тренером Англии / Коллаж 24 Канала фото с Х и АР

Даже один из его товарищей в форме снимал этот момент на камеру. Вот меткие комментарии к ситуации с Х:

"Коллеги будут называть его Гаретом, пока он не выйдет на пенсию".

"Неудивительно, что Англия ничего не выиграет, если Саутгейт переодевается в немецкого полицейского".

"Лол, это, видимо, искусственный интеллект сгенерировал, слишком сильное сходство".

"Слишком правдиво, и бровь в конце видео тоже вздрагивает, как у Саутгейта".

"Его босс точно знает и отправил его сюда умышленно".

Что ж, после проигрыша Италии в финале Евро-2021 сборная Англии охотится на свой первый большой трофей со времен славы чемпионата мира 1966 года. Но в финале Евро-2024 с этим будут спорить испанцы, которые пока выиграли все матчи на этом чемпионате.